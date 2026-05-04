PRF registra cinco mortes nas estradas de Goiás ao longo do feriadão: imagens são assustadoras

Ao todo, foram 34 acidentes registrados ao longo das datas, com o mesmo número de feridos

Davi Galvão - 04 de maio de 2026

Registro do acidente em Rialma. (Foto: Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou neste domingo (3) a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais sob circunscrição da Superintendência da PRF em Goiás.

Durante os quatro dias de fiscalização, iniciados na última quinta-feira (30), foram registrados 34 acidentes, com 34 pessoas feridas e 5 mortes. Em 2025, haviam sido contabilizados 19 acidentes, 23 feridos e três mortes.

Na madrugada de sexta-feira (1º), no km 178 da BR-080, em Uruaçu, um acidente envolvendo quatro veículos, um caminhão carregado de cimento e três veículos de passeio, resultou na morte de um homem de 48 anos.

Informações preliminares da PRF indicam que o veículo conduzido pela vítima invadiu a contramão e colidiu com o caminhão. Com o impacto, o caminhão tombou e os outros dois veículos colidiram na sequência.

Os ocupantes dos demais veículos foram encaminhados ao Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN).

Ainda na sexta-feira (1º), no km 498 da BR-153, em Goiânia, um homem de 30 anos morreu após ser atropelado por um caminhão, no perímetro urbano da capital.

Já na madrugada de sábado (02), no km 306 da BR-060, em Acreúna, um motociclista de 64 anos morreu após colidir frontalmente com um veículo de passeio.

Informações preliminares apontam que o motociclista trafegava pela contramão no momento da colisão. Os quatro ocupantes do outro veículo não sofreram ferimentos graves.

Já na tarde de sábado (02), no km 291 da BR-153, em Rialma, uma mulher de 24 anos morreu após o veículo em que estava, como passageira, sair da pista e capotar. As causas do sinistro ainda serão apuradas.

O condutor, menor de idade, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Rialma.

Na noite de domingo (03), no km 331 da BR-153, em Jaraguá, uma colisão traseira entre uma caminhonete e uma motocicleta resultou na morte do condutor da moto, de 45 anos.

Os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia quando a caminhonete atingiu a traseira da motocicleta.

A passageira, de 40 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da região. O motorista da caminhonete não se feriu.

Em todos os casos, foram realizadas perícias nos locais, e as ocorrências serão investigadas com o apoio da PRF.

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