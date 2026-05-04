Novo Desenrola Brasil será lançado nesta segunda-feira

Agência Brasil Da Agência Brasil -
Governo apresenta nova proposta para técnicos da educação federal desenrola
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Novo Desenrola será lançado nesta segunda-feira, 4 de maio, com uma novidade: o uso de até 20% do FGTS para pagar dívidas. O anúncio foi feito pelo presidente Lula, nessa quinta-feira, durante pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, em alusão ao Dia do Trabalhador.

E Lula chamou a atenção para um ponto importante: quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line.

De acordo com as informações do governo, poderão ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, entre outras.

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Os descontos no valor da dívida ficarão entre 30% e 90%, e os juros de, no máximo, 1,99%.

Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com representantes de bancos para tratar do Novo Desenrola. Ele afirmou que o governo exigiu que fossem cobradas taxas de juros mais baixas para o novo programa de renegociação de dívidas.

Na primeira edição do programa, em 2023, cerca de 15 milhões de pessoas renegociaram mais de R$ 53 bilhões em dívidas.

Segundo dados do governo, a redução da inadimplência chegou a 8,7 por cento para ganha até dois salários mínimos ou estava inscrito no Cadastro Único para programas sociais.

Agência Brasil

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