Trump diz que EUA vão tomar o controle de Cuba ‘quase imediatamente’

Declaração ocorreu durante um discurso de uma hora do republicano em um jantar em Palm Beach, na Flórida

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Trump ameaça Cuba
(Foto: Divulgação/Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que os EUA vão assumir o controle de Cuba “quase imediatamente”.

Declaração ocorreu durante um discurso de uma hora do republicano em um jantar em Palm Beach, na Flórida. A plateia chegou a rir após a declaração sobre o controle de Cuba, segundo o The Guardian.

Trump repetiu que Cuba “tem problemas”. Ele acrescentou, porém, que primeiro vai resolver um problema, possivelmente se referindo ao conflito com o Irã, porque gosta de terminar um trabalho.

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“O que faremos, na volta do Irã , é enviar um dos nossos grandes navios, talvez o porta-aviões USS Abraham Lincoln, o maior do mundo, para atracar a uns cem metros da costa e eles [de Cuba] dirão: ‘Muito obrigado, nos rendemos'”, disse Donald Trump, em evento.

Presidente não deu detalhes de como seria uma ofensiva contra Cuba. Procurado pela emissora Fox News, a Casa Branca não respondeu se a declaração era hipotética ou se eram baseadas em planos políticos do presidente norte-americano.

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