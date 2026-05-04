Homem é preso após esfaquear vizinho e adolescente por conta de água em Goiânia

Suspeito foi detido pela Polícia Militar com comportamento alterado e sinais de embriaguez

Da Redação - 04 de maio de 2026

Jovem teria ficado seriamente ferido após agressões de suspeito. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre vizinhos terminou em tentativa de homicídio e deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (03), no Residencial Solar Ville, em Goiânia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o suspeito, de 42 anos, teria ido até a residência do vizinho armado com uma faca para cobrar valores relacionados à conta de água, já que ambos moravam no mesmo lote, em casas separadas.

No local, ele teria iniciado as agressões contra o jovem de 20 anos.

A vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça e no tórax provocados por arma branca. A companheira dele, uma adolescente de 16 anos, também foi atingida, sofrendo um golpe abaixo da axila. Ambos relataram que agiram em legítima defesa durante o ataque.

O suspeito também apresentava ferimentos, incluindo um corte no rosto e outro no pé, além de sinais de embriaguez. Ele foi localizado ainda nas proximidades, com manchas de sangue pelo corpo e comportamento alterado.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Já o suspeito foi levado pela Polícia Militar (PM) para a UPA Noroeste antes de ser conduzido à Central de Flagrantes. A faca utilizada no crime foi apreendida pelos policiais.

Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil, para apurar todas as circunstâncias.

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