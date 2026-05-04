Casal é preso após tentar vender iPhone 17 roubado para a própria vítima, em Goiânia

Aparelho teria sido subtraído por suspeitos durante show ocorrido no estacionamento do Estádio Serra Dourada

Augusto Araújo - 04 de maio de 2026

Além do celular, PM encontrou dezenas de encomendas que eram transportadas por suspeitos em mochilas. (Foto: Reprodução)

Um casal foi preso suspeito de roubo e extorsão após tentar vender de volta um celular furtado durante um show no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A prisão ocorreu no domingo (03), no Setor Oeste.

De acordo com a apuração da reportagem, as vítimas relataram que tiveram o aparelho, um iPhone 17 Pro Max, levado durante uma confusão generalizada no evento do dia anterior. Durante o tumulto, o casal também afirmou ter sido agredido.

Na tentativa de recuperar o celular, o dono do aparelho enviou mensagens por meio do sistema de rastreamento, oferecendo uma recompensa.

Em resposta, uma mulher entrou em contato afirmando estar com o telefone, mas teria exigido R$ 800 para devolvê-lo, além de ameaçar formatar o dispositivo caso o valor não fosse pago.

Com apoio da polícia, a vítima marcou um encontro para a entrega do dinheiro. No local, os suspeitos compareceram acompanhados de um terceiro indivíduo. O casal foi reconhecido pelas vítimas como participante da confusão no evento, incluindo as agressões sofridas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular com a mulher. Questionada, ela afirmou que teria encontrado o aparelho no chão após o tumulto e que apenas tentou devolvê-lo mediante recompensa.

Além do telefone recuperado, os militares localizaram três mochilas com dezenas de encomendas de plataformas de comércio eletrônico, além de outros dois celulares. Os objetos também foram apreendidos para investigação.

O casal foi autuado em flagrante por roubo, enquanto o terceiro envolvido foi ouvido e liberado. Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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