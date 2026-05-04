Entrada solidária: Elba Ramalho é atração confirmada no festival Goiás Gastronomia 2026 em Goiânia
No campo da culinária, o projeto Mesa ao Vivo reúne aproximadamente 50 profissionais do setor sob a curadoria do chef Ian Baiocchi
A cantora Elba Ramalho é a principal atração da abertura do primeiro fim de semana do festival Goiás Gastronomia 2026, que movimenta o Parque Mutirama, em Goiânia, a partir desta quinta-feira (07).
O evento une shows de renome nacional a uma estrutura que celebra a culinária regional, funcionando com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
O festival, que faz parte das atividades da Semana S, apresenta o tema “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”. No campo da culinária, o projeto Mesa ao Vivo reúne aproximadamente 50 profissionais do setor sob a curadoria do chef Ian Baiocchi.
Entre os nomes confirmados para conduzir oficinas e aulas-show com foco em ingredientes do Cerrado estão: Emmanuel Bassoleil, João Diamante, Paula Labaki, Dário Costa e Carlos Bertolazzi.
A apresentação da ilustre Elba Ramalho ficou agendada para o segundo dia de atividades, já nesta sexta-feira (08), com o show marcado às 21h.
Seguindo a agenda de shows para os primeiros dias, temoso grupo Fica Comigo no sábado (09), enquanto o domingo (10) reserva espaço para o projeto Beatles para Crianças e a apresentação da Banda Venosa. Ao todo, o público contará com cerca de 40 intervenções culturais durante o período.
Estrutura e Expositores
A feira gastronômica abriga 45 estabelecimentos, incluindo marcas conhecidas como Grupo ÍZ, Kabanas e Buteko do Chaguinha. Além dos restaurantes, 60 produtores artesanais, como a Queijaria Pé de Serra e a Vinícola São Patrício, expõem produtos locais.
O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, enfatizou que o evento funciona como uma plataforma estratégica para o setor produtivo.
“O Goiás Gastronomia é uma vitrine importante para a nossa cultura e para o setor produtivo. Além de valorizar ingredientes e tradições regionais, o evento movimenta a economia, incentiva o empreendedorismo e amplia o acesso da população a experiências de qualidade”, destacou.
Confira o cronograma completo do festival Goiás Gastronomia 2026
Quinta-feira (07)
Sala de Degustação – Mesa ao Vivo / Mesa ao Vivo: 19h30 – João Vicente
Sexta-feira (08)
– Auditório – Mesa ao Vivo
17h30 – Dario Costa (Madê, Parú e Benedita – Santos/SP e Noronha/PE)
18h30 – Emanoel Bassoleil (Skye Restaurante & Bar – São Paulo/SP)
19h30 – Carlos Bertolazzi (Zena – São Paulo/SP)
– Sala Degustação – Mesa ao Vivo
17h45 – Aloísio Godinho (Casa Di Ló – Cidade de Goiás/GO)
19h – Ju Morgado (Barista 3 Corações)
– Cozinha Kids (5 a 11 anos)
17h – Bolo no pote dois amores
18h – Alfajor no palito
19h – Cupcake crocante com massa de chocolate
– Programação Cultural
21h – Elba Ramalho (Palco Sesc)
Sábado (09)
– Auditório – Mesa ao Vivo
11h30 – Vitor Sobral (Restaurante Tasca da Esquina – São Paulo/SP e Carvoaria – Lisboa/PT)
12h45 – Bruno Hoffmann (Restaurante Italiano Benjamin Osteria Moderna – Porto Alegre/RS)
14h – Paula Labaki (Pitmaster – São Paulo/SP)
15h15 – Babi Frazão (Restaurante Afeto – Brasília/DF)
16h30 – Rafael Aoki (Aizomê Restaurante – São Paulo/SP)
17h45 – João Diamante (Restaurante Dois de Fevereiro – Rio de Janeiro/RJ)
19h – Geovane Carneiro (DOM Restaurante – São Paulo/SP)
– Sala Degustação – Mesa ao Vivo
11h45 – Josi Lobo (Marinho Restaurante – Pirenópolis/GO)
13h – Emerson Cordeiro (Chef Consultor – Cidade de Goiás/GO)
14h15 – Aline Torres (Viela Gastronômica – Goiânia/GO)
15h30 – Alberto Nascimento (Cerveja Colombina)
16h45 – Juliana Barroso
18h – Rodrigo de Melo (Macellaio Gastronomia – Goiânia/GO)
19h15 – Felipe Prigol (Sommelier – Goiânia/GO)
– Cozinha Kids (5 a 11 anos)
14h – Cupcake crocante com massa de chocolate
16h – Bolo no pote dois amores
18h – Alfajor no palito
– Programação Cultural
11h30 – Espetáculo Abre Alas (Arena Kids)
17h30 – Espetáculo Abre Alas (Arena Kids)
21h30 – Fica Comigo (Palco Sesc)
Domingo (10)
– Auditório – Mesa ao Vivo
11h30 – Katia Barbosa (Restaurante Sofia – Rio de Janeiro/RJ)
12h45 – Larissa Januário (Chef e apresentadora de TV) e Gustavo Rigueiral (Restaurante Jantar Secreto/SP)
14h – Checho Gonzales (Mescla Restaurante – São Paulo/SP)
15h15 – Danilo Campos (Assessor de Gastronomia do Senac Goiás)
16h30 – Gil Guimarães (Casa Baco Restaurante – Brasília/DF)
17h45 – Bruno Hoffmann (Benjamin Osteria Moderna – Porto Alegre/RS)
19h – Ian Baiocchi (Grupo Iz – Goiânia/GO)
– Sala Degustação – Mesa ao Vivo
11h45 – Isadinha (Especialista em bebidas brasileiras)
13h – Adeyc Borges (AB Atelier – Goiânia/GO)
14h15 – Clara Gaehwiler (Ursus Restaurante – Pirenópolis/GO)
15h30 – Aline Torres (Viela Gastronômica – Goiânia/GO)
16h45 – Rayssa Lopes (Labaredas e Fouets – Cidade de Goiás/GO)
18h – Adílio Gomes (Casa Café – Pirenópolis/GO)
19h15 – Carolina Amorim (Kabanas Restaurante – Goiânia/GO)
– Cozinha Kids (5 a 11 anos)
14h – Alfajor no palito
16h – Cupcake crocante com massa de chocolate
18h – Bolo no pote dois amores
– Programação Cultural
11h30 – O Circo Só (Arena Kids)
17h – João Marcelo e Júlio Spicacci – Show Especial para o “Dia das Mães” (Palco Sesc)
17h30 – O Circo Só (Arena Kids)
19h – Beatles para Crianças (Palco Sesc)
21h – Venosa (Palco Sesc)
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Goiânia!