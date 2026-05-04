Entrada solidária: Elba Ramalho é atração confirmada no festival Goiás Gastronomia 2026 em Goiânia

No campo da culinária, o projeto Mesa ao Vivo reúne aproximadamente 50 profissionais do setor sob a curadoria do chef Ian Baiocchi

Davi Galvão - 04 de maio de 2026

Elba Ramalho em apresentação. (Foto: Divulgação)

A cantora Elba Ramalho é a principal atração da abertura do primeiro fim de semana do festival Goiás Gastronomia 2026, que movimenta o Parque Mutirama, em Goiânia, a partir desta quinta-feira (07).

O evento une shows de renome nacional a uma estrutura que celebra a culinária regional, funcionando com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival, que faz parte das atividades da Semana S, apresenta o tema “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”. No campo da culinária, o projeto Mesa ao Vivo reúne aproximadamente 50 profissionais do setor sob a curadoria do chef Ian Baiocchi.

Entre os nomes confirmados para conduzir oficinas e aulas-show com foco em ingredientes do Cerrado estão: Emmanuel Bassoleil, João Diamante, Paula Labaki, Dário Costa e Carlos Bertolazzi.

A apresentação da ilustre Elba Ramalho ficou agendada para o segundo dia de atividades, já nesta sexta-feira (08), com o show marcado às 21h.

Seguindo a agenda de shows para os primeiros dias, temoso grupo Fica Comigo no sábado (09), enquanto o domingo (10) reserva espaço para o projeto Beatles para Crianças e a apresentação da Banda Venosa. Ao todo, o público contará com cerca de 40 intervenções culturais durante o período.

Estrutura e Expositores

A feira gastronômica abriga 45 estabelecimentos, incluindo marcas conhecidas como Grupo ÍZ, Kabanas e Buteko do Chaguinha. Além dos restaurantes, 60 produtores artesanais, como a Queijaria Pé de Serra e a Vinícola São Patrício, expõem produtos locais.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, enfatizou que o evento funciona como uma plataforma estratégica para o setor produtivo.

“O Goiás Gastronomia é uma vitrine importante para a nossa cultura e para o setor produtivo. Além de valorizar ingredientes e tradições regionais, o evento movimenta a economia, incentiva o empreendedorismo e amplia o acesso da população a experiências de qualidade”, destacou.

Confira o cronograma completo do festival Goiás Gastronomia 2026

Quinta-feira (07)

Sala de Degustação – Mesa ao Vivo / Mesa ao Vivo: 19h30 – João Vicente

Sexta-feira (08)

– Auditório – Mesa ao Vivo

17h30 – Dario Costa (Madê, Parú e Benedita – Santos/SP e Noronha/PE)

18h30 – Emanoel Bassoleil (Skye Restaurante & Bar – São Paulo/SP)

19h30 – Carlos Bertolazzi (Zena – São Paulo/SP)

– Sala Degustação – Mesa ao Vivo

17h45 – Aloísio Godinho (Casa Di Ló – Cidade de Goiás/GO)

19h – Ju Morgado (Barista 3 Corações)

– Cozinha Kids (5 a 11 anos)

17h – Bolo no pote dois amores

18h – Alfajor no palito

19h – Cupcake crocante com massa de chocolate

– Programação Cultural

21h – Elba Ramalho (Palco Sesc)

Sábado (09)

– Auditório – Mesa ao Vivo

11h30 – Vitor Sobral (Restaurante Tasca da Esquina – São Paulo/SP e Carvoaria – Lisboa/PT)

12h45 – Bruno Hoffmann (Restaurante Italiano Benjamin Osteria Moderna – Porto Alegre/RS)

14h – Paula Labaki (Pitmaster – São Paulo/SP)

15h15 – Babi Frazão (Restaurante Afeto – Brasília/DF)

16h30 – Rafael Aoki (Aizomê Restaurante – São Paulo/SP)

17h45 – João Diamante (Restaurante Dois de Fevereiro – Rio de Janeiro/RJ)

19h – Geovane Carneiro (DOM Restaurante – São Paulo/SP)

– Sala Degustação – Mesa ao Vivo

11h45 – Josi Lobo (Marinho Restaurante – Pirenópolis/GO)

13h – Emerson Cordeiro (Chef Consultor – Cidade de Goiás/GO)

14h15 – Aline Torres (Viela Gastronômica – Goiânia/GO)

15h30 – Alberto Nascimento (Cerveja Colombina)

16h45 – Juliana Barroso

18h – Rodrigo de Melo (Macellaio Gastronomia – Goiânia/GO)

19h15 – Felipe Prigol (Sommelier – Goiânia/GO)

– Cozinha Kids (5 a 11 anos)

14h – Cupcake crocante com massa de chocolate

16h – Bolo no pote dois amores

18h – Alfajor no palito

– Programação Cultural

11h30 – Espetáculo Abre Alas (Arena Kids)

17h30 – Espetáculo Abre Alas (Arena Kids)

21h30 – Fica Comigo (Palco Sesc)

Domingo (10)

– Auditório – Mesa ao Vivo

11h30 – Katia Barbosa (Restaurante Sofia – Rio de Janeiro/RJ)

12h45 – Larissa Januário (Chef e apresentadora de TV) e Gustavo Rigueiral (Restaurante Jantar Secreto/SP)

14h – Checho Gonzales (Mescla Restaurante – São Paulo/SP)

15h15 – Danilo Campos (Assessor de Gastronomia do Senac Goiás)

16h30 – Gil Guimarães (Casa Baco Restaurante – Brasília/DF)

17h45 – Bruno Hoffmann (Benjamin Osteria Moderna – Porto Alegre/RS)

19h – Ian Baiocchi (Grupo Iz – Goiânia/GO)

– Sala Degustação – Mesa ao Vivo

11h45 – Isadinha (Especialista em bebidas brasileiras)

13h – Adeyc Borges (AB Atelier – Goiânia/GO)

14h15 – Clara Gaehwiler (Ursus Restaurante – Pirenópolis/GO)

15h30 – Aline Torres (Viela Gastronômica – Goiânia/GO)

16h45 – Rayssa Lopes (Labaredas e Fouets – Cidade de Goiás/GO)

18h – Adílio Gomes (Casa Café – Pirenópolis/GO)

19h15 – Carolina Amorim (Kabanas Restaurante – Goiânia/GO)

– Cozinha Kids (5 a 11 anos)

14h – Alfajor no palito

16h – Cupcake crocante com massa de chocolate

18h – Bolo no pote dois amores

– Programação Cultural

11h30 – O Circo Só (Arena Kids)

17h – João Marcelo e Júlio Spicacci – Show Especial para o “Dia das Mães” (Palco Sesc)

17h30 – O Circo Só (Arena Kids)

19h – Beatles para Crianças (Palco Sesc)

21h – Venosa (Palco Sesc)

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