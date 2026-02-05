Gordura nas artérias: o que pode ser feito para frear e até reverter o avanço

Entenda o que é a aterosclerose e como mudanças no estilo de vida, com apoio médico e remédios, podem reduzir o problema

Gustavo de Souza - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Gordura nas artérias não é só um termo comum em consultas: é um sinal de que o “caminho” do sangue pode estar ficando estreito.

Como esses vasos levam sangue oxigenado para irrigar órgãos e tecidos, qualquer obstáculo no trajeto afeta o funcionamento do corpo como um todo.

Essa condição crônica é chamada de aterosclerose. Ela acontece quando há acúmulo de substâncias na parede das artérias, interferindo no fluxo sanguíneo.

A boa notícia, segundo o especialista, é que o quadro pode ser melhorado, reduzido e, em alguns casos, revertido. Para isso, entram mudanças no estilo de vida e o uso de determinados medicamentos.

O que é a aterosclerose e por que ela preocupa

A aterosclerose é caracterizada pelo acúmulo de placas formadas por gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias no interior da parede das artérias. Com o tempo, essas placas podem crescer e dificultar a passagem do sangue.

O problema é que essa evolução pode trazer complicações importantes. Essas placas podem causar trombose e entupimento das artérias, comprometendo ainda mais o fluxo.

Quando o sangue não circula como deveria, o risco é de doenças mais graves. Entre as complicações mencionadas estão infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica nos membros.

O que pode frear e até reverter o avanço

A aterosclerose pode apresentar regressão ou controle significativo quando há mudanças no estilo de vida combinadas ao uso adequado de medicamentos específicos. Ou seja, não existe uma única medida isolada que resolva tudo.

O paciente precisa ser orientado por uma equipe médica, envolvendo cardiologista, neurologista e cirurgião vascular. A ideia é acompanhar tanto as mudanças de hábitos quanto as medicações, reduzindo o risco de complicações.

Esse acompanhamento é importante porque a doença é crônica e pode evoluir silenciosamente. Com monitoramento e condutas ajustadas ao caso, o objetivo é impedir que as placas avancem e causem obstruções perigosas.

Principais causas e fatores ligados à gordura nas artérias

As principais causas da gordura nas artérias incluem idade avançada, colesterol e triglicerídeos elevados, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes e sedentarismo. São fatores que, juntos ou separados, aumentam o risco de formação e progressão das placas.

Por isso, identificar esses pontos é parte central do cuidado. É a partir deles que a equipe médica define como será o acompanhamento e quais ajustes de estilo de vida e medicamentos podem ser necessários.

