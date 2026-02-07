Vídeo mostra confusão que terminou com homem morto em Rio Verde

Imagens de câmera de segurança flagraram a vítima sendo atacada por diferentes indivíduos em momentos distintos

Da Redação - 07 de fevereiro de 2026

Imagens de câmeras de segurança flagraram a vítima sendo atacada por diferentes indivíduos em momentos distintos (Imagem: Reprodução)

Um homem de 32 anos morreu após ser violentamente agredido e esfaqueado na madrugada deste sábado (07), no Setor Central de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

Conforme apurado, Gustavo do Carmo Brasil, estava no Posto Chimarrão por volta das 4h da manhã, quando se envolveu em uma confusão com outros quatro jovens com idades entre 18 e 23 anos. Tudo foi flagrado por imagens de câmera de segurança no local.

Em meio a briga, Gustavo tentou correr, mas foi perseguido e agredido até cair na calçada da Rua Henriqueta Assunção. As cenas mostram a vítima sendo atacada por diferentes indivíduos em momentos distintos.

Em determinado ponto, os agressores deixam a vítima e sobem na carroceria de uma caminhonete Saveiro, mas voltam, descem do veículo e disferem novos golpes contra Gustavo, que já não se movia.

No vídeo, é possível ver que a vítima estava acompanhada de outra pessoa, que conseguiu fugir com vida do local.

A Polícia Militar foi acionada logo em seguida pelas testemunhas que estavam no posto de combustíveis. Pelas imagens de câmera de segurança, foi possível identificar a placa da caminhonete e o dono do veículo.

Os suspeitos foram encontrados em residência da Rua Jerônimo Sobrinho. Eles foram levados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. Ao todo, quatro pessoas foram presas, incluindo três jovens do sexo masculino, e uma do sexo feminino.

Durante a abordagem, foram apreendidas roupas que teriam sido usadas no momento do crime. Ainda não se sabe o contexto da briga e o que teria motivado o crime de homicídio.

