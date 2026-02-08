Homem convulsiona e é atingido por ônibus dentro de terminal em Aparecida de Goiânia

Da Redação - 08 de fevereiro de 2026

Após o acidente, motorista do ônibus foi avisado pelo rádio e retornou ao local. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (08), um homem foi atropelado por um ônibus dentro do Terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e precisou ser socorrido e encaminhado às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O caso ocorreu por volta de 06h32.

A vítima estava sentada e chegou a se levantar antes de passar mal. Em seguida, teria tido uma convulsão, justamente no momento em que o ônibus fazia o trajeto dentro do terminal.

Uma testemunha afirmou que, enquanto o veículo passava, a roda traseira teria atingido o homem.

Após perceber que a vítima estava ferida, uma pessoa sinalizou para o motorista. O condutor, porém, teria seguido viagem e só soube do atropelamento depois de ser avisado pelo rádio do próprio ônibus.

Assim que foi informado, o motorista retornou ao terminal. Ele relatou que havia entrado no local, feito a curva, realizado uma pausa e, depois, mudou o itinerário antes de sair.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima ao Hugo. Conforme apurado pelo Portal 6, durante o transporte o homem estava muito agitado, com sangramento na cabeça e ferimentos na região do pescoço e dos ombros.

Ainda a caminho do hospital, a vítima sofreu uma parada cardíaca e a equipe médica precisou iniciar manobras de reanimação até chegar na unidade hospitalar.

O motorista passou por teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. O caso deve ser apurado pelas autoridades para esclarecer a dinâmica do atropelamento.

Em nota encaminhada ao Portal 6, a HP Mobilidade, empresa responsável pela linha de ônibus, informou que “lamenta o ocorrido e encontra-se em fase de apuração para esclarecer a dinâmica do acidente”.

