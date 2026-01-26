Homem é preso em Goiânia ao tentar localizar e matar ex-companheira internada no HUGO

Vítima estava na unidade de saúde justamente após sofrer uma tentativa de feminicídio praticada pelo suspeito

Samuel Leão - 26 de janeiro de 2026

Homem foi preso após tentar localizar a ex no HUGO. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite do domingo (25) dentro do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia, após uma tentativa de localizar e tirar a vida da ex-companheira, que estava internada na unidade.

A mulher, de 59 anos, recebia cuidados médicos justamente por ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio praticada pelo suspeito.

A vítima deu entrada na unidade com um quadro de hematomas nos olhos, dores intensas na face e cabeça, além de fraturas nas costelas e nos ossos do nariz e do rosto. As agressões teriam ocorrido no último dia 20 de janeiro, mas a vítima só conseguiu buscar socorro dias depois.

A situação foi descoberta quando a mulher, ao perceber a presença do agressor nas dependências do hospital, entrou em desespero e informou à equipe de enfermagem que temia por sua vida.

A segurança da unidade de saúde foi acionada imediatamente e deteve o indivíduo até a chegada da polícia.

Histórico de crimes

O que chamou a atenção das autoridades foi a extensa ficha criminal do agressor. Ao verificarem os antecedentes, os policiais constataram que ele é um “velho conhecido” da Justiça.

O homem já acumulava duas passagens por tráfico de drogas, uma por extorsão, outra por ameaça e quatro registros anteriores de violência doméstica.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Flagrantes. Ele agora permanece à disposição do Judiciário e deve responder por tentativa de feminicídio.

ASSUSTADOR 🚨 Homem é preso em Goiânia ao tentar localizar e matar ex-companheira internada no HUGO Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/KlYSu7WJz4 — Portal 6 (@portal6noticias) January 26, 2026

