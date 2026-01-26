Homem é preso em Goiânia ao tentar localizar e matar ex-companheira internada no HUGO

Vítima estava na unidade de saúde justamente após sofrer uma tentativa de feminicídio praticada pelo suspeito

Samuel Leão Samuel Leão -
Homem foi preso após tentar localizar a ex no HUGO. (Foto: Reprodução)
Homem foi preso após tentar localizar a ex no HUGO. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite do domingo (25) dentro do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia, após uma tentativa de localizar e tirar a vida da ex-companheira, que estava internada na unidade.

A mulher, de 59 anos, recebia cuidados médicos justamente por ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio praticada pelo suspeito.

A vítima deu entrada na unidade com um quadro de hematomas nos olhos, dores intensas na face e cabeça, além de fraturas nas costelas e nos ossos do nariz e do rosto. As agressões teriam ocorrido no último dia 20 de janeiro, mas a vítima só conseguiu buscar socorro dias depois.

Leia também

A situação foi descoberta quando a mulher, ao perceber a presença do agressor nas dependências do hospital, entrou em desespero e informou à equipe de enfermagem que temia por sua vida.

A segurança da unidade de saúde foi acionada imediatamente e deteve o indivíduo até a chegada da polícia.

Histórico de crimes

O que chamou a atenção das autoridades foi a extensa ficha criminal do agressor. Ao verificarem os antecedentes, os policiais constataram que ele é um “velho conhecido” da Justiça.

O homem já acumulava duas passagens por tráfico de drogas, uma por extorsão, outra por ameaça e quatro registros anteriores de violência doméstica.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Flagrantes. Ele agora permanece à disposição do Judiciário e deve responder por tentativa de feminicídio.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.