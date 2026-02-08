Policial militar baleado na cabeça morre após dias internado em Goiânia

Isaque Ayalas havia sido atingido após tentar cessar uma confusão em um posto de combustível

Isabella Valverde - 08 de fevereiro de 2026

Isaque Ayalas lutava pela vida no Hugol, mas não resistiu. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O soldado da Polícia Militar de Goiás Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (08), em Goiânia. Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), após ser baleado na cabeça.

O policial foi atingido por um disparo durante a madrugada da última quinta-feira (05) enquanto tentava cessar uma confusão, em um posto de combustíveis no Residencial Center Ville. O caso aconteceu enquanto o militar estava de folga.

Desde o crime, Isaque Ayalas lutava pela vida na unidade hospitalar, mas o quadro clínico se agravou nos últimos dias. A morte foi confirmada neste fim de semana.

Após a confirmação do óbito, a Polícia Militar de Goiás divulgou uma nota de pesar, lamentando a perda do soldado. A corporação também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.

A morte de Isaque Ayalas gerou grande comoção nas redes sociais, com diversas homenagens e mensagens de despedida.

“Quanta saudade você vai deixar. Te amamos muito Ayalas”, lamentou um amigo.

Também foi divulgada uma mobilização para arrecadar doações destinadas a ajudar nas despesas do velório, sepultamento e homenagens. As contribuições podem ser feitas via PIX, pela chave vinculada ao telefone (63) 99976-0073, em nome da mãe do soldado, Domingas Ribeiro Mantizuma.

