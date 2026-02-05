Policial militar é baleado na cabeça durante folga ao tentar apartar briga em Goiânia

Portal 6 apurou que estado de saúde do soldado é considerado gravíssimo

Samuel Leão - 05 de fevereiro de 2026

Policial foi baleado em posto de combustível. (Foto: Reprodução)

O soldado da Polícia Militar (PM) Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, luta pela vida no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após ser atingido por um disparo na cabeça na madrugada desta quinta-feira (05).

O crime aconteceu em um posto de combustíveis no Residencial Center Ville, em Goiânia, durante o horário de folga do militar.

O Portal 6 apurou que o estado de saúde de Isaque é considerado gravíssimo. Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e, no momento, encontra-se inconsciente, respirando com a ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A dinâmica do confronto

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início quando um jovem, de 22 anos, iniciou uma briga com outra pessoa que estava próxima a uma motocicleta. Ele estaria armado e proferindo ameaças, momento em que Isaque decidiu intervir para cessar a agressão.

Durante a tentativa de contenção, houve uma troca de tiros entre os dois. Tanto o policial quanto o suspeito foram alvejados.

O jovem foi socorrido por populares e levado ao Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco tempo depois.

Um detalhe que chamou a atenção das equipes que atenderam a ocorrência foi o relato de um furto inusitado logo após os disparos.

Enquanto o policial estava caído ao solo e perdendo muito sangue, um homem desconhecido, que pilotava uma Honda Biz de cor preta, parou no local, pegou a arma de Isaque que estava no chão e fugiu em seguida, tomando rumo ignorado.

No local, a PM encontrou o veículo do soldado, um HB20 branco, e pertences pessoais. Diversas equipes, incluindo o Comando de Policiamento da Capital (CPC) e a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), realizaram diligências na região, mas a arma furtada ainda não foi recuperada.

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Homicídios, acompanha o caso.

TROCA DE TIROS 🚨 Policial militar é baleado na cabeça durante folga ao tentar apartar briga em Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/niBpjQ5sng — Portal 6 (@portal6noticias) February 5, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!