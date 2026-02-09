Caixa Tem começa a liberar PIS/Pasep em pleno Carnaval para milhões de brasileiros em fevereiro

Pagamento do abono PIS/Pasep 2026 começa no dia 15, com depósito no 1º dia útil; veja calendário, valores e como consultar

Gustavo de Souza - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Em pleno domingo de Carnaval, milhões de trabalhadores já podem se preparar: o abono salarial do PIS/Pasep 2026 (ano-base 2024) entra no calendário de pagamentos a partir de 15 de fevereiro.

Como a data cai em um domingo, o crédito tende a ocorrer no primeiro dia útil seguinte, 16 de fevereiro.

A consulta do benefício também já está liberada nos canais oficiais, com destaque para a Carteira de Trabalho Digital, onde o trabalhador consegue ver se tem direito, o valor e a data prevista.

Quando o dinheiro cai no Caixa Tem e quem recebe primeiro

O primeiro grupo a entrar na fila é o dos nascidos em janeiro, com liberação prevista a partir de 15 de fevereiro (e crédito no dia útil seguinte). Segundo as estimativas divulgadas, esse primeiro lote inclui cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e mais de 217,2 mil servidores públicos (Pasep).

No caso do PIS, a Caixa faz o pagamento, e quem não tem conta pode receber pela poupança social digital, movimentada no Caixa Tem. Já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Calendário do PIS/Pasep 2026 (exercício 2026 / ano-base 2024)

Janeiro: a partir de 15/02 (crédito no dia útil seguinte)

Fevereiro: 15/03

Março e abril: 15/04

Maio e junho: 15/05

Julho e agosto: 15/06

Setembro e outubro: 15/07

Novembro e dezembro: 15/08

Como consultar o abono do PIS/Pasep em 2026

A forma mais direta é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta entrar com CPF e senha do gov.br, tocar em “benefícios” e depois em “abono salarial” para conferir valor e data.

Também dá para consultar em outros canais, como portal do gov.br e atendimento do Ministério do Trabalho (telefone 158), além de apps ligados à Caixa.

Se o pagamento cair na poupança social digital, o trabalhador movimenta tudo no Caixa Tem, com opções como pagamento de contas, transferências e compras.

Quem tem direito e quanto pode receber no PIS/Pasep 2026

O abono é destinado a quem trabalhou com carteira assinada (ou foi servidor) e cumpre requisitos como: estar inscrito há pelo menos cinco anos, ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base e ter os dados informados corretamente pelo empregador via RAIS/eSocial.

O valor varia conforme o tempo trabalhado no ano-base: cada mês conta como 1/12 do salário mínimo, e períodos iguais ou superiores a 15 dias contam como mês cheio. Assim, o benefício pode ir de R$ 136 a R$ 1.621, dependendo dos meses trabalhados.

Para 2026, o ano-base é 2024, quando o salário mínimo era R$ 1.412, e a recomendação é checar com atenção porque erros de informação do empregador podem travar a liberação.

