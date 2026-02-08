PIS/Pasep: pagamento do abono salarial dos trabalhadores é adiado

Primeiro crédito, previsto para 15 de fevereiro, passa para 16 por cair em domingo; veja quem recebe e como consultar o valor

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de carteira de trabalho digital (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem estava contando com o dinheiro logo no começo do calendário precisou recalcular a rota. O primeiro lote do benefício anual referente ao ano-base 2024 não entra mais no dia 15 de fevereiro, como constava no cronograma inicial.

O motivo é simples e automático: 15 de fevereiro de 2026 cai em um domingo e, pelas regras operacionais, depósitos seguem para o primeiro dia útil, na segunda-feira 16 de fevereiro.

A partir daí, o calendário segue normalmente, com liberações por mês de nascimento. Os valores poderão ser movimentados até 30 de dezembro de 2026, dentro do prazo do exercício.

Por que a data mudou e quem recebe primeiro

O calendário aprovado pelo Codefat apontava início em 15 de fevereiro e liberação escalonada até agosto. Na prática, como o primeiro dia cai em fim de semana, o crédito “escorrega” para o dia útil seguinte.

Com isso, nascidos em janeiro seguem como os primeiros da fila, mas o dinheiro só entra na conta no dia 16/02. As demais datas continuam organizadas para evitar sobrecarga no sistema bancário.

A expectativa oficial é de 26,9 milhões de beneficiários e R$ 33,5 bilhões liberados ao longo do calendário de 2026.

Regras para receber em 2026 e mudança no limite de renda

O valor é proporcional ao tempo de trabalho formal em 2024: quanto mais meses com carteira assinada no ano-base, maior o total. O benefício pode chegar a até um salário mínimo.

Para ter direito em 2026, é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2024, estar inscrito há cinco anos e ter remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 (conforme o critério divulgado para este ciclo).

A principal mudança é estrutural: o teto de renda deixa de acompanhar o salário mínimo e passa a ser corrigido apenas pela inflação (INPC). Com o mínimo tendo ganho real, a tendência é reduzir gradualmente o número de pessoas enquadradas nos próximos anos.

Como consultar, onde cai e até quando sacar

A consulta do direito, do valor e da data pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital e pelos aplicativos da Caixa. A procura é grande: o MTE registrou mais de 7,3 milhões de acessos no app só no primeiro dia de liberação das consultas, até as 15h.

Na iniciativa privada, o crédito é pago pela Caixa; para servidores, o pagamento ocorre via Banco do Brasil, dentro do calendário unificado.

Mesmo após a liberação do lote, o trabalhador não precisa correr no primeiro dia: o dinheiro fica disponível para movimentação até 30 de dezembro de 2026.

