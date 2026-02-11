Advogada explica: como vender parte da herança sem precisar da assinatura dos irmãos

Dra. Rayelle Caroline esclarece que a extinção de condomínio permite a venda judicial de imóveis herdados quando não há acordo entre os coproprietários

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

Muitas pessoas acreditam que precisam da assinatura de todos os irmãos para vender um imóvel herdado. Entretanto, a legislação brasileira não impõe essa exigência.

Segundo a Dra. Rayelle Caroline, especialista em inventário e advogada de herdeiros, o coproprietário pode sair do imóvel mesmo sem consenso.

A advogada explicou esse direito em conteúdo publicado em seu Instagram, onde orienta herdeiros sobre soluções legais.

Extinção de condomínio resolve impasses entre herdeiros

A extinção de condomínio é uma ação judicial que encerra a copropriedade de um imóvel. Dessa forma, cada dono transforma sua parte em dinheiro.

Conforme explica a Dra. Rayelle Caroline, ninguém precisa manter uma sociedade patrimonial contra a própria vontade.

Por isso, quando não há acordo, a Justiça atua para resolver o impasse.

Quando a extinção de condomínio pode ser usada

A ação pode ser utilizada sempre que um imóvel possuir mais de um proprietário. Além disso, basta que um deles deseje vender sua parte.

Esse cenário aparece, por exemplo, em:

Imóveis herdados entre irmãos

Casas divididas com ex-companheiro

Terrenos comprados em sociedade

Bens adquiridos com amigos

Mesmo assim, a recusa dos outros coproprietários não impede o processo.

Como funciona o processo passo a passo

Primeiro, o interessado entra com a ação judicial. Em seguida, o juiz garante aos demais coproprietários o direito de preferência na compra.

Assim, a lei evita a entrada imediata de terceiros no imóvel. No entanto, se ninguém quiser comprar, o magistrado autoriza a venda para terceiros.

Por fim, se ainda não houver solução, o juiz pode determinar a venda do imóvel em leilão judicial.

Lei garante o direito de sair do imóvel

Mesmo sendo dono de apenas uma parte, o coproprietário tem o direito de vender sua fração. Portanto, a lei não obriga ninguém a permanecer preso a um bem compartilhado.

Por esse motivo, a extinção de condomínio se tornou uma solução comum para herdeiros em conflito.

Com a venda, cada proprietário recebe o valor proporcional à sua participação no imóvel.

