Cientistas comprovam a existência de vida após a morte e humanidade escolhe morrer em novo filme da Netflix

Filme mistura ficção científica, suspense e romance ao mostrar como uma descoberta científica muda o comportamento humano

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O filme The Discovery, lançado em 2017, apresenta uma premissa inquietante. Na história, cientistas comprovam a existência da vida após a morte, alterando para sempre a humanidade.

A revelação não traz conforto. Pelo contrário, provoca um colapso emocional coletivo. Como resultado, o mundo passa a registrar um aumento alarmante de mortes voluntárias.

Assim, o longa propõe uma reflexão profunda sobre ciência, fé e os limites do conhecimento humano.

Descoberta científica muda o destino da humanidade

A trama se passa em um futuro próximo, logo após a comprovação científica da vida após a morte. A descoberta ganha credibilidade global e elimina qualquer dúvida sobre o que acontece depois do fim da vida.

No entanto, em vez de esperança, a certeza gera desespero. Muitas pessoas passam a enxergar a morte como uma escolha.

Dessa forma, o filme constrói um cenário sombrio, marcado por culpa, luto e decisões extremas.

Jason Segel e Rooney Mara lideram o elenco

Jason Segel interpreta um cientista diretamente ligado à descoberta que mudou o mundo. O personagem carrega conflitos pessoais e questiona as consequências do experimento.

Enquanto isso, Rooney Mara vive a filha de outro pesquisador envolvido no estudo. Juntos, eles desenvolvem uma relação marcada por dor, dúvida e busca por sentido.

Além deles, o elenco conta com Robert Redford, Jesse Plemons e Riley Keough, que reforçam o peso dramático da narrativa.

Ciência, ética e limites do conhecimento

Ao longo da história, o filme questiona até onde a ciência deve avançar. A confirmação da vida após a morte levanta dilemas éticos difíceis de ignorar.

Por isso, The Discovery não se limita à ficção científica. O roteiro também aborda temas como depressão, culpa e responsabilidade científica.

Assim, o longa convida o espectador a refletir sobre o impacto real das grandes descobertas.

Produção aposta em clima intimista e reflexivo

Diferente de produções grandiosas do gênero, o filme adota um tom contido. A direção de Charlie McDowell prioriza diálogos, silêncios e conflitos internos.

Com isso, a narrativa se concentra nas emoções humanas diante do desconhecido. O resultado é uma obra mais introspectiva e provocadora.

Filme provoca reflexão sobre viver e morrer

Ao apresentar um mundo onde a vida após a morte é real, o filme inverte expectativas. Em vez de valorizar a vida, muitos personagens passam a rejeitá-la.

Por esse motivo, The Discovery se destaca como um suspense psicológico que vai além da ficção científica tradicional.

Confira o trailer:

