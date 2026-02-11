O melhor mês do ano para comprar imóveis, segundo corretores

Especialistas observam padrões anuais que influenciam valores, ofertas e poder de negociação

A escolha do momento certo para comprar um imóvel pode influenciar diretamente o preço final e as condições de negociação.

Os corretores e especialistas do mercado imobiliário relatam que há um período do ano em que compradores costumam encontrar mais flexibilidade nos valores, maior oferta de unidades e vendedores mais dispostos a negociar.

Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), os meses de dezembro e janeiro tendem a ser os mais favoráveis para a compra de imóveis.

Nesse intervalo, parte dos vendedores busca concluir negócios antes do fechamento do ano fiscal ou reorganizar finanças no início do ano seguinte, o que pode resultar em descontos e condições diferenciadas.

Outro fator relevante é a redução da demanda nesse período. As festas de fim de ano, férias escolares e viagens fazem com que muitos compradores adiem decisões, diminuindo a concorrência.

Com menos interessados disputando os mesmos imóveis, o poder de barganha tende a ficar maior para quem permanece ativo no mercado, especialmente em negociações diretas com proprietários.

Dados históricos do setor, analisados por consultorias imobiliárias e divulgados em relatórios do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), indicam que o volume de transações cai no último bimestre do ano, enquanto o estoque de imóveis disponíveis permanece elevado.

Esse desequilíbrio entre oferta e procura contribui para ajustes de preço, principalmente no mercado de imóveis usados.

Especialistas ressaltam que o melhor mês não deve ser analisado isoladamente. Condições de financiamento, taxas de juros, renda familiar e objetivos de longo prazo continuam sendo determinantes na decisão.

Ainda assim, corretores concordam que comprar imóveis em períodos de menor movimentação do mercado pode representar uma oportunidade estratégica para fechar negócios mais vantajosos.

