Jovem é preso em Anápolis após chegar em casa embriagado e tentar matar a própria mãe: “desgraçada, você não presta”

Após discussão e ameaças com faca, vítima precisou se refugiar na casa da irmã para escapar das agressões

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Um jovem, de 27 anos, foi preso por tentar matar a própria mãe, de 46, após chegar embriagado em casa e iniciar uma discussão. O crime ocorreu no Jardim dos Ipês, em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (13).

O Portal 6 apurou que durante a briga, ele a teria xingado com diversos palavrões: “desgraçada, você não presta”.

Além disso, o jovem também a ameaçou, dizendo que iria matá-la e que ela merecia morrer.

O suspeito jogou alimentos pelo quintal e logo pegou uma faca e foi em direção à mãe, que correu para se abrigar na casa da irmã.

Mesmo após fugir, o filho continuou perseguindo e ameaçando quebrar o portão da tia caso ela não abrisse.

Após as ameaças, a mãe acionou a Polícia Militar (PM), e o suspeito fugiu sem rumo em uma moto, dizendo que retornaria à residência.

Ao voltar para casa, a mulher percebeu que o portão, a televisão e outros aparelhos tinham sido danificados.

Após a denúncia e com o endereço em mãos, os policiais deslocaram-se em patrulha em busca do agressor.

O suspeito foi localizado em um bar, próximo à casa da mãe, ainda consumindo bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde teve a prisão decretada.

