Jovem é preso em Anápolis após chegar em casa embriagado e tentar matar a própria mãe: “desgraçada, você não presta”
Após discussão e ameaças com faca, vítima precisou se refugiar na casa da irmã para escapar das agressões
Um jovem, de 27 anos, foi preso por tentar matar a própria mãe, de 46, após chegar embriagado em casa e iniciar uma discussão. O crime ocorreu no Jardim dos Ipês, em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (13).
O Portal 6 apurou que durante a briga, ele a teria xingado com diversos palavrões: “desgraçada, você não presta”.
Além disso, o jovem também a ameaçou, dizendo que iria matá-la e que ela merecia morrer.
O suspeito jogou alimentos pelo quintal e logo pegou uma faca e foi em direção à mãe, que correu para se abrigar na casa da irmã.
Mesmo após fugir, o filho continuou perseguindo e ameaçando quebrar o portão da tia caso ela não abrisse.
Após as ameaças, a mãe acionou a Polícia Militar (PM), e o suspeito fugiu sem rumo em uma moto, dizendo que retornaria à residência.
Ao voltar para casa, a mulher percebeu que o portão, a televisão e outros aparelhos tinham sido danificados.
Após a denúncia e com o endereço em mãos, os policiais deslocaram-se em patrulha em busca do agressor.
O suspeito foi localizado em um bar, próximo à casa da mãe, ainda consumindo bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde teve a prisão decretada.
