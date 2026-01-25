Filha é presa suspeita de matar a própria mãe com múltiplas facadas em Goiás

Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem gritos vindos do imóvel durante a madrugada

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 62 anos, foi morta a facadas na madrugada deste domingo (25) dentro da própria residência, localizada na Rua Eloi Alves, no centro de Guapó. A principal suspeita do crime é a filha da vítima, de 34 anos, presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) horas após o ocorrido.

Conforme apurado pelo Portal 6, vizinhos acionaram a polícia após ouvirem gritos vindos do imóvel por volta das 03h30. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão da sala, com múltiplas perfurações provocadas por faca e grande quantidade de sangue.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito ainda no local. A Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante as diligências, testemunhas relataram que a suspeita teria confessado o crime por telefone a familiares e informado que estaria fugindo para o estado de Minas Gerais, levando consigo a filha, de 05 anos. Imagens de câmeras de segurança da região mostram a mulher entrando na residência durante a madrugada e deixando o local algumas horas depois, acompanhada da criança.

Com base nas informações levantadas, equipes da PM localizaram e prenderam a suspeita em um endereço na cidade de Goiânia. Durante a abordagem, ela confessou o homicídio, alegando que houve uma discussão seguida de luta corporal com a mãe e que, durante o conflito, ambas teriam se ferido antes dos golpes fatais.

A mulher foi conduzida à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado como feminicídio, com agravantes previstos no Código Penal, uma vez que a vítima era idosa e o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar.

A criança que acompanhava a suspeita foi entregue ao pai, conforme orientação da Polícia Civil (PC). A ocorrência foi convertida em auto de prisão em flagrante, e as investigações seguem para esclarecimento completo dos fatos.

