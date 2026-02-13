Nem todas são iguais: qual é a melhor carne para carne moída, segundo açougueiros

Corte magro, macio e versátil é apontado por especialistas como a melhor opção para preparar carne moída mais saborosa e suculenta

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Na hora de pedir carne moída no açougue, muita gente aceita a sugestão do balcão sem pensar duas vezes.

Mas a verdade é que nem toda carne serve da mesma forma para moer — e a escolha do corte faz toda a diferença no sabor, na textura e até no valor nutricional da receita.

Segundo açougueiros experientes, o corte que mais equilibra maciez, baixo teor de gordura e bom rendimento atende por um nome que nem sempre é o mais lembrado: o peixinho.

Por que o peixinho é considerado o melhor corte?

O peixinho é retirado da parte dianteira do boi, próximo à paleta.

Apesar de não ser tão famoso quanto cortes como patinho ou acém, ele vem ganhando destaque entre profissionais da área por apresentar vantagens importantes:

Baixo teor de gordura, ideal para quem busca uma opção mais leve;

Textura macia, que facilita o preparo;

Sabor equilibrado, sem ficar seco demais;

Ótimo custo-benefício.

Por ser um corte naturalmente mais uniforme, o peixinho também costuma moer com facilidade e apresentar menos nervos, o que contribui para uma carne moída mais bonita e homogênea.

Melhor que patinho e acém?

O patinho é um dos cortes mais pedidos para carne moída por ser magro.

Já o acém é conhecido por ser mais econômico e ter mais gordura, o que pode deixar a preparação mais suculenta.

No entanto, o peixinho aparece como um meio-termo interessante: é magro como o patinho, mas costuma ser um pouco mais macio e, dependendo da região, até mais acessível.

A carne é uma excelente opção para pratos como recheios de pastel e torta, panquecas, escondidinho e hambúrguer caseiro.

O peixinho entrega textura firme, mas sem ressecar durante o cozimento.

Atenção ao pedir no açougue

Especialistas recomendam sempre pedir para a carne ser moída na hora. Isso garante:

Mais frescor Melhor controle da gordura Menor risco de contaminação

Outra dica importante é informar ao açougueiro qual será o destino da carne.

Para hambúrguer, por exemplo, pode ser interessante moer duas vezes para obter uma textura mais uniforme.

Dica extra para não errar na receita

Mesmo sendo um corte mais magro, é possível manter a suculência da carne moída de peixinho seguindo alguns cuidados:

Evite mexer demais na panela;

Não cozinhe em fogo muito alto por tempo excessivo;

Use temperos naturais e adicione líquidos (como molho de tomate) para manter a umidade.

No fim das contas, escolher bem o corte é o primeiro passo para transformar receitas simples em pratos mais saborosos.

E, segundo açougueiros, se a ideia é acertar na carne moída, o peixinho pode ser a melhor aposta.

