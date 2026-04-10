Carne de segunda macia como filé mignon: o truque de 5 minutos com esse ingrediente simples

Dica prática e acessível tem chamado atenção de quem quer deixar cortes mais duros muito mais agradáveis no prato

Layne Brito - 10 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Cueca Cook)

Nem sempre é preciso gastar mais para conseguir uma carne saborosa e macia no dia a dia. Em meio à alta dos preços e à busca por alternativas mais econômicas, muita gente tem recorrido a cortes de segunda para montar refeições completas sem pesar no bolso.

O que pouca gente sabe é que existe um truque simples, barato e rápido capaz de transformar a textura da carne antes mesmo de ela ir para a panela ou para a frigideira.

E o melhor: o ingrediente costuma estar guardado no armário da cozinha.

A técnica, que voltou a circular entre cozinheiros e amantes da culinária caseira, ajuda a deixar a carne mais macia sem alterar de forma drástica o preparo tradicional.

O segredo está no uso do bicarbonato de sódio.

Basta polvilhar uma pequena quantidade sobre a carne ainda crua e deixar agir por cerca de 15 a 20 minutos.

Depois desse tempo, é essencial lavar bem o corte antes de seguir com os temperos e o modo de preparo desejado.

O bicarbonato atua quebrando as fibras da carne sem cozinhá-la, o que contribui para um resultado mais macio, inclusive em cortes considerados mais duros.

Por isso, o método tem sido visto como uma alternativa prática para quem quer economizar sem abrir mão de uma refeição mais agradável.

Apesar da simplicidade, o truque exige cuidado na quantidade usada e na lavagem posterior, para que o sabor da carne não seja comprometido.

Feito da maneira correta, o processo pode fazer bastante diferença no resultado final.

Com uma solução acessível e rápida, cortes mais baratos podem ganhar nova cara no prato e surpreender até os paladares mais exigentes.

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