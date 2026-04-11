A fazenda de R$ 800 milhões de cantor de 75 anos que ocupa mais de 35 mil hectares em Mato Grosso

Longe dos palcos, artista construiu um patrimônio rural que impressiona pelo tamanho, pela estrutura e pelo peso no agronegócio

Layne Brito - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Muito além da carreira na música, um cantor de 75 anos vem chamando atenção por um patrimônio que impressiona até quem já está acostumado com cifras milionárias do mundo dos famosos.

Em Mato Grosso, ele mantém uma fazenda com mais de 35 mil hectares, dimensão que supera o tamanho de muitos municípios brasileiros e ajuda a explicar por que seu nome também passou a circular com força fora dos palcos.

A propriedade, avaliada em R$ 800 milhões, integra a imagem de um verdadeiro império rural.

O artista em questão é Amado Batista. Conhecido nacionalmente por décadas de sucessos românticos, ele também construiu uma trajetória paralela no agronegócio, setor que ampliou sua fortuna e consolidou um perfil empresarial pouco conhecido por parte do público.

Enquanto muita gente o associa apenas à carreira musical, o cantor também se tornou dono de propriedades de grande porte ligadas à atividade rural.

Localizada no município de Cocalinho, em Mato Grosso, a fazenda impressiona não só pela extensão territorial, mas também pela estrutura e pelo peso econômico.

O tamanho da área reforça a dimensão do patrimônio atribuído ao cantor, que há anos aparece em reportagens sobre negócios no campo, criação de gado e expansão no setor agropecuário.

A curiosidade em torno da fazenda cresceu justamente porque ela revela uma faceta menos óbvia de Amado Batista.

Para além da imagem de artista consagrado, o nome dele passou a ser ligado a cifras bilionárias e a uma atuação empresarial robusta. Esse contraste entre a vida nos palcos e a força no campo ajuda a explicar o interesse do público pelo assunto.

Esse tipo de patrimônio também mostra como algumas celebridades conseguem diversificar a própria trajetória e construir negócios milionários longe dos holofotes tradicionais.

No caso do cantor, a atuação no agronegócio acabou ganhando tamanho suficiente para chamar atenção tanto quanto a carreira artística.

O interesse em torno do assunto não está apenas no valor da fazenda, mas no tamanho da estrutura e no simbolismo de ver um nome tão conhecido da música brasileira associado a uma propriedade rural gigantesca.

Não é algo comum, e é justamente essa combinação entre fama e negócios no campo que transforma o tema em uma curiosidade de grande repercussão.

Ainda que os números em torno do patrimônio do artista variem de acordo com diferentes levantamentos, uma coisa é certa: a dimensão das terras e o peso dos investimentos colocam Amado Batista em um grupo raro de famosos que conseguiram transformar sucesso artístico em presença marcante no agronegócio.

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