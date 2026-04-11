Longe das vilanias da TV, ator de Avenida Brasil vive isolado e cultiva horta orgânica aos 63

Ator trocou a rotina agitada do Rio por um sítio isolado, onde cultiva horta e mantém uma vida mais tranquila aos 63 anos

Gabriel Dias - 11 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/GShow)

Conhecido por interpretar vilões marcantes na televisão, um ator de Avenida Brasil surpreendeu ao revelar um estilo de vida bem diferente fora das telas.

Longe da rotina intensa das gravações, ele optou por um refúgio cercado pela natureza.

Marcello Novaes, que deu vida ao personagem Max em Avenida Brasil, decidiu trocar a agitação do Rio de Janeiro por um sítio em Teresópolis, na região serrana.

O local, afastado de vizinhos e cercado por verde, tornou-se o principal espaço onde o ator passa a maior parte do tempo.

Vida tranquila no interior

O imóvel não é uma novidade na vida do artista. Ele já frequentava o sítio desde a adolescência e, anos depois, adquiriu a propriedade da família.

Hoje, o local funciona como um refúgio, onde o ator busca mais tranquilidade e qualidade de vida.

Com o vizinho mais próximo a cerca de 800 metros de distância, o ambiente favorece uma rotina mais reservada.

Durante a pandemia, inclusive, Marcello chegou a passar cerca de dois anos no sítio, intensificando ainda mais o contato com a natureza.

Horta orgânica e trabalhos manuais

Entre as atividades que preenchem a rotina estão o cultivo de uma horta orgânica, de onde saem alimentos para consumo próprio, e trabalhos manuais. O ator montou uma oficina no local, onde produz móveis e objetos decorativos com madeira.

Apesar da nova rotina, Marcello Novaes ainda mantém uma casa na Barra da Tijuca, utilizada principalmente em períodos de trabalho mais intenso na televisão.

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