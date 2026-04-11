Segundo advogada, mulheres estão pedindo divórcio depois de anos carregando o casamento sozinhas

Decisão que parece repentina costuma nascer de um desgaste silencioso, acumulado ao longo de anos de sobrecarga emocional e falta de reciprocidade

Layne Brito - 11 de abril de 2026

Pedido de anulação foi negado pela Justiça. (Foto: Ilustração)

Nem todo divórcio começa na assinatura dos papéis ou na conversa definitiva que encerra uma relação. Em muitos casos, o rompimento se instala bem antes, de forma silenciosa, dentro da rotina, no cansaço de quem tenta sustentar sozinha um casamento que deixou de ser construído a dois.

É nesse ponto que, segundo postado no Instagram pelo advogado Jessé Câmara Braga, que atua com Direito de Família, muitas mulheres passam a enxergar o divórcio não como impulso, mas como consequência de anos de desgaste, frustração e responsabilidades acumuladas sem apoio real.

A percepção costuma surgir aos poucos. Primeiro, em pequenos sinais: uma parte da relação que sempre cede, sempre tenta contornar conflitos, sempre mantém a casa em equilíbrio e sempre assume o peso emocional do vínculo.

Depois, esse esforço contínuo deixa de parecer parceria e passa a ser vivido como sobrecarga.

O que antes era visto como tentativa de salvar o casamento passa a ser entendido como um esforço solitário para manter de pé algo que o outro já deixou de cuidar há muito tempo.

Para muitas mulheres, a decisão pelo divórcio não nasce de um episódio isolado, mas de um processo longo, marcado por exaustão emocional.

A sensação é a de viver um relacionamento em que a divisão de responsabilidades existe no discurso, mas não na prática.

Enquanto uma parte organiza a rotina, cuida da estabilidade da família, media conflitos, acolhe emocionalmente e tenta preservar a relação, a outra simplesmente se distancia ou se acomoda.

Quando esse limite finalmente chega, a separação costuma carregar significados que vão muito além do fim afetivo.

Em muitos casos, representa também o encerramento de um peso sustentado por anos em silêncio.

Ainda assim, especialistas alertam que esse momento exige cuidado, porque o divórcio não envolve apenas dor ou reorganização emocional.

Ele também traz implicações jurídicas importantes, especialmente quando há patrimônio construído em conjunto, filhos, definição de guarda, pensão alimentícia e direitos que precisam ser protegidos.

Por isso, sair de um casamento sem orientação adequada pode gerar prejuízos que seriam evitáveis.

Questões como partilha de bens, moradia, guarda compartilhada, convivência com os filhos e eventual pensão precisam ser analisadas com atenção para que a decisão não seja tomada apenas no calor do desgaste.

Mais do que encerrar uma relação, o divórcio exige informação para que a mulher consiga atravessar esse processo com segurança e sem abrir mão de direitos importantes.

A crescente procura por separação em contextos assim também lança luz sobre uma discussão cada vez mais presente: a carga invisível que muitas mulheres ainda assumem dentro do casamento.

Não apenas nas tarefas práticas, mas principalmente na manutenção emocional da relação.

Quando essa conta fica pesada demais, o que chega ao fim não é só um vínculo formal, mas uma dinâmica desigual que já não se sustenta.

No fim das contas, o divórcio pode até ser formalizado em um único momento, mas quase nunca começa ali.

Muitas vezes, ele é apenas a etapa final de um processo iniciado há anos, quando uma mulher percebe que passou tempo demais tentando salvar sozinha uma relação que deveria ter sido construída por dois.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jessé Câmara Braga | Advogado de Família (@jessecamara.advogados)

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