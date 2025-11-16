Açougueiro revela quais são os melhores cortes para moer, fazer bife e preparar um churrasco perfeito

Com tantas opções no açougue, é fácil ficar na dúvida sobre qual tipo de carne usar em cada receita

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A escolha da carne certa faz toda a diferença na cozinha, seja para preparar um bife rápido, moer para o almoço da semana ou garantir um churrasco de respeito.

No entanto, com tantas opções no açougue, é fácil ficar na dúvida sobre qual corte usar em cada receita.

Por isso, um açougueiro experiente reuniu os cortes que realmente valem a pena — tanto os mais nobres quanto os mais baratos — para ajudar você a acertar em cheio no sabor e na textura.

Os melhores cortes para fazer bife

Quando a ideia é preparar um bife macio e suculento, o coxão mole se destaca.

Ele tem fibras curtas, cozinha rápido e fica ótimo apenas selado na frigideira.

No entanto, se o orçamento estiver apertado, o acém cumpre bem a função.

Apesar de ser mais firme, ele rende bifes saborosos quando preparado com calma em fogo bem quente.

As melhores carnes para moer

Para quem gosta de carne moída soltinha e com sabor equilibrado, o patinho é a escolha ideal.

O corte tem pouca gordura, textura uniforme e funciona bem em receitas como molhos, hambúrgueres caseiros e recheios.

Mas se a ideia for economizar, o músculo é o mais indicado.

Ele tem mais colágeno e costuma ficar ótimo quando misturado a um pouco de gordura, garantindo suculência.

Os melhores cortes para um churrasco perfeito

No churrasco, poucas carnes entregam tanto sabor quanto a picanha.

Com sua gordura característica, ela assa de maneira uniforme e fica macia mesmo em ponto intermediário.

Porém, para quem quer fazer um churrasco gostoso sem gastar muito, a maçã do peito é uma alternativa acessível.

Ela é mais firme, mas quando assada lentamente, se transforma em uma opção surpreendente e cheia de sabor.

Os melhores cortes para panela

Se a receita pede uma carne firme que fica deliciosa quando cozida lentamente, o lagarto é a escolha clássica.

Ele absorve bem temperos, fatiando perfeitamente depois de pronto.

Para economizar, a paleta é a versão mais barata e, com tempo de cozimento adequado, fica desmanchando e muito saborosa.

