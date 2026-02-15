O país mais limpo do planeta não tem lixeiras nas ruas, obriga pessoas a levar o lixo para casa, evita comer andando e aplica multas a quem descumpre as regras

Regras rígidas de convivência e fiscalização constante explicam alto nível de limpeza urbana

Gabriel Yuri Souto - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Flickr)

O país mais limpo do planeta não tem lixeiras nas ruas, obriga pessoas a levar o lixo para casa, evita comer andando e aplica multas a quem descumpre as regras. Esse modelo chama atenção porque contraria a lógica comum de disponibilizar lixeiras em todos os espaços públicos.

Ainda assim, a estratégia tem relação direta com disciplina social, educação cívica e fiscalização rigorosa.

O exemplo mais citado é o Japão, onde a limpeza urbana se tornou parte do comportamento coletivo. No cotidiano, moradores carregam o próprio lixo até encontrar locais adequados para descarte.

Por consequência, ruas, estações e áreas públicas permanecem visivelmente limpas, mesmo com grande circulação de pessoas.

Ausência de lixeiras faz parte de política urbana e cultural

A retirada gradual de lixeiras públicas ocorreu após preocupações com segurança e organização dos espaços urbanos. Desde então, autoridades incentivam a responsabilidade individual sobre o descarte.

Assim, a população se acostumou a guardar embalagens e resíduos até chegar em casa ou em pontos específicos de coleta.

Além disso, escolas e campanhas educativas reforçam desde cedo a importância da limpeza coletiva. Crianças aprendem a limpar salas de aula e ambientes escolares.

Dessa forma, o hábito se transforma em comportamento social contínuo ao longo da vida.

Comer andando é evitado em espaços públicos

Outro fator que contribui para a limpeza é o costume de evitar comer enquanto caminha. Em muitas cidades, consumir alimentos em movimento não é proibido por lei nacional, mas é socialmente desencorajado.

Portanto, as pessoas costumam parar para comer em áreas apropriadas antes de seguir o trajeto.

Essa prática reduz o descarte imediato de embalagens nas ruas. Consequentemente, diminui a geração de lixo em espaços públicos e facilita a manutenção urbana.

Multas e regras reforçam o cumprimento das normas

Embora a disciplina social seja central, a fiscalização também desempenha papel importante. Regulamentos locais preveem multas para descarte irregular de resíduos e sujeira em áreas públicas.

Assim, o cumprimento das regras ocorre tanto por consciência coletiva quanto por controle administrativo.

Em grandes centros urbanos, câmeras, agentes públicos e sistemas de monitoramento auxiliam na aplicação das normas. Além disso, a separação rigorosa do lixo reciclável e orgânico é obrigatória em várias cidades.

Cultura coletiva sustenta o padrão de limpeza

O resultado desse conjunto de práticas aparece no cotidiano. Ruas limpas, transporte organizado e espaços públicos preservados se tornam reflexo direto do comportamento social.

Ao mesmo tempo, a ausência de lixeiras não gera acúmulo de sujeira, justamente porque a população assume a responsabilidade pelo próprio resíduo.

Assim, o país mais limpo do planeta mantém altos padrões de higiene urbana por meio de educação, disciplina e regras claras.

Mais do que infraestrutura, o modelo se baseia na participação ativa da sociedade e no respeito às normas de convivência.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!