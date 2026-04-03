Ruas do setor Central de Anápolis terão energia interrompida neste sábado (4) para reforma do Creas

Medida é temporária e visa garantir a segurança dos trabalhadores durante a reforma do órgão público

Ícaro Gonçalves - 03 de abril de 2026

Poste de energia elétrica em Anápolis. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Moradores e comerciantes do setor Central de Anápolis devem ficar atentos neste sábado (04). Isso porque a Prefeitura informou que fará o desligamento temporário de energia elétrica em algumas ruas da região para obras no Centro de Referência em Assistência Social (Creas).

Segundo a gestão municipal, a interrupção ocorrerá na Rua General Joaquim Inácio, até a esquina com a Rua Emmerti Simonetit, além da Travessa João Buta, ao lado da Estação Central de Anápolis (antigo terminal urbano).

A ação será apenas no período da tarde, a partir da 13h. A previsão é que até às 18h o serviço já tenha sido finalizado, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no começo da noite.

Ainda segundo a Prefeitura, a medida é necessária para garantir a segurança de trabalhadores e da população durante a execução de obras da fachada externa do Creas, unidade que atende moradores inscritos no CadÚnico.

“A Prefeitura orienta moradores, comerciantes e demais usuários da região a se programarem para o período de interrupção e reforça que a ação é temporária e fundamental para a realização dos trabalhos com segurança e qualidade”, disse a Prefeitura, em nota.

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