Obama diz que ETs são reais, mas que nunca os viu

"O que é verdade, e estou falando sério aqui, é que existem imagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são", afirmou o democrata

Folhapress - 15 de fevereiro de 2026

Afirmação foi feita por Obama durante entrevista em um podcast. (Foto: Captura de Tela/YouTube/60 Minutes)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, afirmou neste sábado (14) durante uma entrevista a um podcast que extraterrestres são reais, embora tenha complementado que nunca os tenha visto.

“Eles não estão sendo mantidos na Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea – a menos que haja uma enorme conspiração e eles a tenham escondido do presidente dos EUA”, disse o democrata, em um tom irônico, ao entrevistador Brian Tyler Cohen, que não fez perguntas adicionais.

A Área 51, a qual Obama se refere, é uma região do deserto de Nevada que é palco de diversas teorias da conspiração sobre aterrissagens de óvnis e autópsias alienígenas.

Em 2013, uma reportagem da emissora americana ABC revelou que documentos da CIA, a agência de inteligência dos EUA, reconheciam a existência de uma base militar americana no local.

Ainda que não mencionasse as histórias ligadas à região, o relatório de cerca de 400 páginas revelou que a Área 51 foi criada inicialmente para testar um avião de espionagem americano, chamado U-2. O documento, entretanto, não faz referência à situação do local após 1974.

“Os voos de U-2 e, mais tarde, dos Oxcart, foram responsáveis por mais da metade de todos os avistamentos de OVNIs (objeto voador não identificado) durante a década de 1950 e pela maioria na década de 1960”, afirma o texto.

Em 2021, Obama já havia mencionado o assunto em uma entrevista ao programa “The Late Late Show”, da CBS.

“A verdade é que, quando assumi o cargo, perguntei: ‘Certo, existe algum laboratório onde guardamos espécimes alienígenas e naves espaciais?’ E eles fizeram uma pequena pesquisa e a resposta foi não”, disse o político na ocasião, em tom de brincadeira.

“O que é verdade, e estou falando sério aqui, é que existem imagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não conseguimos explicar como se moveram, sua trajetória. Eles não apresentaram um padrão facilmente explicável. E então, sabe, acho que as pessoas ainda levam a sério a tentativa de investigar e descobrir o que são esses objetos.”

