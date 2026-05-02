O que aconteceu com a marca de sorvetes Yopa, famosa nos anos 90 e que lembra a infância
Marca marcou uma geração com picolés, carrinhos coloridos e sabores que ficaram na memória de quem viveu os anos 90
Quem cresceu nos anos 1990 provavelmente se lembra de um som, de uma embalagem ou de um carrinho colorido passando pela rua em dias de calor. Antes mesmo de escolher o sabor, a experiência já começava na expectativa de encontrar aquele picolé que parecia ter gosto de férias, recreio e infância.
Entre tantas marcas que fizeram parte dessa memória afetiva, uma acabou ficando guardada no imaginário de muita gente.
Ela esteve presente em praias, bairros, clubes e mercearias, mas desapareceu aos poucos, sem uma despedida clara para o consumidor.
Com o passar dos anos, a pergunta começou a surgir entre os mais nostálgicos: afinal, o que aconteceu com a Yopa, marca de sorvetes que fez sucesso no Brasil e marcou uma geração?
O sucesso da Yopa nos anos 90
A Yopa ganhou espaço no mercado brasileiro principalmente durante os anos 1990.
A marca ficou conhecida pelos picolés, sorvetes e produtos voltados ao público infantil, muitos deles associados a personagens famosos, embalagens chamativas e sabores que agradavam crianças e adultos.
Os carrinhos da marca também ajudaram a fortalecer essa lembrança.
Para muitos consumidores, ver a Yopa nas ruas era quase sinônimo de verão, brincadeiras fora de casa e momentos simples da infância.
Entre os produtos lembrados até hoje estão sorvetes com personagens licenciados e opções que se destacavam pelo apelo divertido, algo muito forte no mercado da época.
Por que a marca desapareceu?
Apesar da popularidade, a Yopa acabou perdendo espaço com o passar dos anos.
O declínio está ligado a mudanças no mercado de sorvetes, reposicionamentos empresariais e ao fortalecimento de grandes marcas concorrentes.
A Nestlé, que esteve ligada à trajetória da Yopa no Brasil, passou a concentrar mais força na própria identidade.
Com isso, a marca Yopa foi sendo substituída gradualmente nas embalagens, nos pontos de venda e na memória comercial do país.
Na prática, os produtos não sumiram de uma vez. O que aconteceu foi um desaparecimento progressivo, até que o nome Yopa deixasse de ser visto como antes.
Uma marca que ficou na memória
Mesmo fora das prateleiras, a Yopa continua viva nas lembranças de quem viveu aquela época.
Para muita gente, o nome não representa apenas sorvete, mas uma fase da vida marcada por infância, verão e pequenos prazeres do cotidiano.
Por isso, quando alguém pergunta o que aconteceu com a Yopa, a resposta vai além de uma mudança de mercado.
A marca desapareceu comercialmente, mas permaneceu como símbolo de uma geração que ainda associa aqueles sorvetes a boas lembranças.
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