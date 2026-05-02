O que aconteceu com a marca de sorvetes Yopa, famosa nos anos 90 e que lembra a infância

Marca marcou uma geração com picolés, carrinhos coloridos e sabores que ficaram na memória de quem viveu os anos 90

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem cresceu nos anos 1990 provavelmente se lembra de um som, de uma embalagem ou de um carrinho colorido passando pela rua em dias de calor. Antes mesmo de escolher o sabor, a experiência já começava na expectativa de encontrar aquele picolé que parecia ter gosto de férias, recreio e infância.

Entre tantas marcas que fizeram parte dessa memória afetiva, uma acabou ficando guardada no imaginário de muita gente.

Ela esteve presente em praias, bairros, clubes e mercearias, mas desapareceu aos poucos, sem uma despedida clara para o consumidor.

Com o passar dos anos, a pergunta começou a surgir entre os mais nostálgicos: afinal, o que aconteceu com a Yopa, marca de sorvetes que fez sucesso no Brasil e marcou uma geração?

O sucesso da Yopa nos anos 90

A Yopa ganhou espaço no mercado brasileiro principalmente durante os anos 1990.

A marca ficou conhecida pelos picolés, sorvetes e produtos voltados ao público infantil, muitos deles associados a personagens famosos, embalagens chamativas e sabores que agradavam crianças e adultos.

Os carrinhos da marca também ajudaram a fortalecer essa lembrança.

Para muitos consumidores, ver a Yopa nas ruas era quase sinônimo de verão, brincadeiras fora de casa e momentos simples da infância.

Entre os produtos lembrados até hoje estão sorvetes com personagens licenciados e opções que se destacavam pelo apelo divertido, algo muito forte no mercado da época.

Por que a marca desapareceu?

Apesar da popularidade, a Yopa acabou perdendo espaço com o passar dos anos.

O declínio está ligado a mudanças no mercado de sorvetes, reposicionamentos empresariais e ao fortalecimento de grandes marcas concorrentes.

A Nestlé, que esteve ligada à trajetória da Yopa no Brasil, passou a concentrar mais força na própria identidade.

Com isso, a marca Yopa foi sendo substituída gradualmente nas embalagens, nos pontos de venda e na memória comercial do país.

Na prática, os produtos não sumiram de uma vez. O que aconteceu foi um desaparecimento progressivo, até que o nome Yopa deixasse de ser visto como antes.

Uma marca que ficou na memória

Mesmo fora das prateleiras, a Yopa continua viva nas lembranças de quem viveu aquela época.

Para muita gente, o nome não representa apenas sorvete, mas uma fase da vida marcada por infância, verão e pequenos prazeres do cotidiano.

Por isso, quando alguém pergunta o que aconteceu com a Yopa, a resposta vai além de uma mudança de mercado.

A marca desapareceu comercialmente, mas permaneceu como símbolo de uma geração que ainda associa aqueles sorvetes a boas lembranças.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!