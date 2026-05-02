Não é Jalapão, nem Chapada dos Veadeiros: o destino natural mais impressionante do Centro-Oeste encanta visitantes

Local se destaca como destino natural com cachoeiras, biodiversidade e experiências únicas para quem busca turismo ecológico

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Quando o assunto é natureza exuberante no Brasil, um destino tem surpreendido cada vez mais viajantes que buscam paisagens únicas e experiências fora do óbvio.

Localizada entre Minas Gerais e o Centro-Oeste brasileiro, a região vem conquistando espaço entre os destinos naturais mais impressionantes da região.

Com cachoeiras gigantes, fauna rica e cenários de tirar o fôlego, a Serra da Canastra se tornou uma alternativa para quem deseja explorar o melhor do turismo ecológico.

Cachoeiras são grandes protagonistas

Um dos maiores destaques da Serra da Canastra é a presença de quedas d’água imponentes. A mais famosa delas é a Cachoeira Casca D’Anta, considerada uma das maiores do Brasil, com cerca de 186 metros de altura.

Além dela, o parque reúne diversas outras cachoeiras e trilhas que atraem aventureiros e amantes da natureza ao longo de todo o ano.

Biodiversidade impressiona visitantes

Outro ponto que chama a atenção é a biodiversidade. A região abriga espécies típicas do Cerrado, incluindo animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira.

Essa diversidade torna o destino ainda mais especial para quem busca contato direto com a natureza e experiências mais autênticas.

Experiência vai além das paisagens

A Serra da Canastra também oferece experiências culturais. A região é conhecida pela produção do tradicional queijo Canastra, reconhecido nacionalmente e valorizado por turistas.

Pequenas cidades ao redor do parque complementam o roteiro, oferecendo gastronomia local e um clima acolhedor.

Alternativa para fugir dos destinos mais concorridos

Com o aumento do interesse por destinos menos explorados, a Serra da Canastra surge como uma opção estratégica para quem deseja evitar locais muito cheios, como Jalapão e Chapada dos Veadeiros.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!