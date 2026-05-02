Os signos com mais chance de se dar bem no amor em maio, segundo o horóscopo

Maio pode movimentar sentimentos, reencontros e novas conexões para quem estiver mais aberto ao diálogo

Layne Brito - 02 de maio de 2026

Foto: Reprodução/Freepik)

Nem sempre o amor chega com grandes anúncios. Às vezes, ele aparece em uma conversa inesperada, em uma mensagem retomada depois de muito tempo ou até em uma mudança discreta na forma como alguém passa a enxergar os próprios sentimentos.

Com a chegada de maio, alguns signos podem sentir esse movimento com mais intensidade.

O mês tende a favorecer quem está disposto a ouvir mais, demonstrar afeto sem medo e deixar antigas resistências para trás.

No campo amoroso, pequenas atitudes podem abrir espaço para encontros mais leves, reconciliações e relações que ganham novo fôlego.

Segundo o horóscopo, alguns signos entram em um período mais favorável para viver bons momentos na vida afetiva.

Signos com mais chance de se dar bem no amor em maio

1.Touro

Taurinos podem viver um mês de mais magnetismo e segurança emocional.

Como maio ainda carrega forte influência da temporada de Touro, o signo tende a se sentir mais confiante para demonstrar interesse, fortalecer vínculos e buscar relações mais estáveis.

Para quem já está em um relacionamento, o período favorece conversas sobre planos e mais demonstrações de carinho.

2.Câncer

Cancerianos podem se destacar pela sensibilidade e pela vontade de se aproximar de quem realmente importa.

Maio favorece encontros mais acolhedores, declarações sinceras e momentos de conexão emocional.

Solteiros podem se surpreender com alguém que desperta sensação de conforto e familiaridade.

3. Libra

Librianos tendem a atrair boas oportunidades no amor, principalmente por estarem mais abertos ao diálogo e à harmonia.

O mês pode ajudar o signo a resolver mal-entendidos, retomar conversas e se aproximar de pessoas com interesses parecidos.

A vida amorosa pode ganhar leveza quando Libra evita indecisões e se posiciona com mais clareza.

4. Peixes

Piscianos podem viver um período de romantismo mais forte. Maio favorece a intuição, os gestos delicados e a vontade de criar laços profundos.

No entanto, o signo precisa equilibrar expectativa e realidade para não idealizar demais uma situação. Com os pés no chão, o mês pode trazer boas surpresas afetivas.

Amor também exige atitude

Apesar das tendências astrológicas, nenhum signo deve esperar que tudo aconteça sozinho.

Maio pode abrir caminhos, mas conversas sinceras, respeito e disponibilidade emocional seguem sendo essenciais para qualquer relação prosperar.

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