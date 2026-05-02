Entenda a diferença entre manteiga e margarina e para que serve cada uma

A escolha entre manteiga e margarina vai muito além do sabor: envolve saúde, composição e até o resultado das suas receitas

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Sorin Gheorghita/Pexels)

Na rotina da cozinha, poucas escolhas parecem tão simples — mas geram tanta dúvida — quanto optar entre manteiga ou margarina.

Embora estejam lado a lado nas prateleiras e muitas vezes cumpram funções semelhantes, esses dois produtos têm origens, composições e impactos diferentes na alimentação diária.

Ainda assim, muita gente utiliza ambos sem entender exatamente o que está consumindo.

Além disso, com o aumento das discussões sobre alimentação saudável, ingredientes industrializados e qualidade nutricional, essa escolha ganhou ainda mais relevância.

Afinal, será que existe uma opção melhor? Ou tudo depende da forma como você utiliza cada uma? Para responder isso, é preciso ir além da aparência e entender o que realmente diferencia esses dois itens tão presentes na mesa dos brasileiros.

O que muda na composição e na origem

Primeiramente, é importante entender que manteiga e margarina não são apenas variações de um mesmo produto — elas têm origens completamente diferentes.

A manteiga é de origem animal, produzida a partir da gordura do leite.

Ou seja, trata-se de um alimento mais natural, com menos processos industriais.

Por isso, ela costuma ter um sabor mais marcante e uma composição mais simples.

Por outro lado, a margarina é um produto industrializado, feito a partir de óleos vegetais. Durante seu processo de fabricação, esses óleos passam por transformações químicas para atingir a consistência sólida.

Consequentemente, isso pode alterar suas propriedades nutricionais, dependendo da marca e do tipo.

Além disso, enquanto a manteiga contém gordura saturada, a margarina pode conter gorduras trans (embora muitas versões atuais tenham reduzido ou eliminado esse componente).

Ainda assim, é fundamental ler os rótulos com atenção.

Quando usar cada uma no dia a dia

Agora que a diferença básica ficou mais clara, surge a pergunta prática: quando usar cada uma?

De modo geral, a manteiga se destaca em preparos que valorizam sabor.

Ela funciona muito bem em receitas como bolos, massas, molhos e finalizações, já que derrete de forma uniforme e realça o gosto dos alimentos.

Além disso, ela também é uma excelente escolha para consumir pura, como no pão, justamente por sua textura e aroma mais intensos.

Por outro lado, a margarina costuma ser mais utilizada pela praticidade e pelo custo mais acessível.

Ela pode ser usada em preparos simples do dia a dia, como grelhar alimentos ou passar no pão.

No entanto, seu desempenho em receitas mais elaboradas pode variar, já que sua composição interfere na textura final.

Além disso, vale destacar que algumas margarinas são formuladas com foco em saúde, contendo menos gordura saturada ou adição de nutrientes.

Ainda assim, isso não significa automaticamente que sejam melhores — tudo depende da composição específica.

Qual escolher? Depende do seu objetivo

Portanto, não existe uma resposta única para essa escolha. Em vez disso, o ideal é considerar seu objetivo.

Se você busca um produto mais natural e com menos processamento, a manteiga tende a ser a melhor opção.

Por outro lado, se a prioridade for economia ou restrições específicas na dieta, a margarina pode atender melhor — desde que escolhida com cuidado.

Além disso, o equilíbrio continua sendo essencial. O consumo excessivo de qualquer um dos dois pode impactar a saúde, especialmente quando falamos de gorduras.

Por isso, mais importante do que escolher um “vilão” ou “mocinho” é entender como e quanto consumir.

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