Agora é lei: quem mora sozinho e está desempregado pode receber Bolsa Família

Quem mora sozinho pode receber Bolsa Família, mas precisa cumprir critérios de renda e manter o Cadastro Único atualizado

Lara Duarte - 02 de maio de 2026

(Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Quem mora sozinho pode receber Bolsa Família, mas nem sempre a aprovação acontece de forma automática. Muitas pessoas fazem o cadastro no CRAS, aguardam a análise e acabam recebendo uma negativa sem entender exatamente o motivo.

Nesses casos, é importante saber que quem vive sozinho entra na chamada família unipessoal. Ou seja, mesmo sem cônjuge, filhos ou outros parentes na mesma casa, a pessoa pode ter direito ao benefício, desde que se enquadre nos critérios de baixa renda.

Cadastro no CRAS não garante aprovação imediata

Fazer o Cadastro Único é o primeiro passo para entrar na fila de análise. No entanto, o registro não significa liberação automática do Bolsa Família.

Além da renda, o sistema considera regras do programa, atualização dos dados e disponibilidade dentro do município. Por isso, algumas pessoas podem cumprir os critérios e, ainda assim, não receber de imediato.

Limite por município pode deixar pessoas de fora

Um ponto que pouca gente conhece é o limite de famílias unipessoais por município. Essa regra pode afetar quem mora sozinho, principalmente em cidades onde há muitos cadastros nesse perfil.

Dessa forma, a negativa nem sempre significa falta de direito. Em alguns casos, ela pode estar ligada à fila, à análise dos dados ou às regras locais de inclusão no programa.

Benefício negado pode ser revisado

Quem teve o Bolsa Família negado não deve ignorar a situação. O ideal é procurar o CRAS, conferir os dados do Cadastro Único e pedir orientação sobre a possibilidade de revisão.

Além disso, quando há erro na análise, a pessoa pode buscar a correção das informações. Em algumas situações, também pode haver pagamento de valores atrasados, caso o direito seja reconhecido depois.

Informação ajuda a evitar prejuízo

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de baixa renda. Por isso, quem mora sozinho, está desempregado e se encaixa nos critérios deve acompanhar o cadastro com atenção.

Assim, fica mais fácil entender o motivo da negativa, corrigir possíveis pendências e buscar o benefício de forma adequada.

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