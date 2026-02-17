Macarrão de preguiçoso: receita rápida e deliciosa que salva o almoço em minutos

Prático, cremoso e cheio de sabor, o macarrão de preguiçoso fica pronto em poucos minutos na pressão e leva ingredientes simples que todo mundo tem em casa

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Sabe aquele dia em que o tempo é curto, a fome é grande e a paciência pra cozinhar… nenhuma? É aí que entra o macarrão de preguiçoso, uma receita prática que vira almoço (ou janta) em poucos minutos e ainda tem cara de comida caprichada.

O segredo está em fazer tudo em uma panela só: refoga, tempera, cozinha e finaliza com cremosidade, sem sujeira e sem complicação.

A proposta é simples: dourar bacon com manteiga, refogar alho e cebola, temperar bem, jogar o macarrão e cobrir com água.

Depois, é pressão por poucos minutos e pronto. A finalização leva ingredientes que “levantam” qualquer prato: creme de leite, presunto, muçarela e requeijão cremoso.

Resultado: um macarrão encorpado, cheio de sabor e perfeito para quem quer comer bem sem gastar tempo.

A receita começa com bacon na panela, dourando junto com um pouquinho de manteiga. Quando estiver bem douradinho, entram alho e cebola para perfumar e dar aquela refogada que muda tudo.

Na sequência, o tempero faz o prato “crescer”: páprica defumada, pimenta-do-reino e sal.

A parte prática vem agora: adicione um sachê de extrato de tomate, uma latinha de milho, um golinho de água e 350g de macarrão parafuso.

Depois é só completar com água até cobrir bem o macarrão. Tampe, pegue pressão e conte 3 minutinhos. Desligou? Pode abrir e preparar a parte mais irresistível.

Com o macarrão cozido, a dica é caprichar na finalização: creme de leite, presunto, bastante muçarela e, para coroar, três colheronas de requeijão cremoso. Mistura tudo até derreter, ajustar o sal e servir.

E pronto: um prato rápido, cremoso e “confortável”, que resolve o almoço em minutos e ainda parece receita de domingo.



