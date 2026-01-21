Macarrão cremoso gratinado com presunto, bacon e queijo
Macarrão de forno “mais gostoso que lasanha” viraliza nas redes
Um vídeo publicado no Instagram pelo chef Gean (@uaiigean) tem chamado atenção nas redes sociais ao apresentar um macarrão de forno descrito como “mais gostoso que lasanha”.
Além do apelo visual, a receita conquistou seguidores por unir praticidade, ingredientes simples e um resultado cremoso e gratinado que lembra pratos mais elaborados, mas sem a complexidade do preparo.
No vídeo, o chef mostra o passo a passo de um macarrão feito com penne, molho encorpado e bastante queijo, ideal para quem busca uma refeição completa e fácil de preparar em casa.
A proposta é clara: entregar sabor marcante, textura cremosa e uma apresentação que impressiona tanto à mesa quanto nas redes sociais.
O preparo começa com o cozimento do macarrão, enquanto o molho ganha forma a partir de um refogado de presunto, cebola e alho, que cria a base aromática da receita. Milho e ervilha entram em seguida, trazendo leveza ao prato, enquanto o extrato de tomate garante um molho mais intenso e encorpado.
Um toque de shoyu ajuda a realçar os sabores, acompanhado de temperos como páprica, pimenta-do-reino, orégano e cebolinha.
A cremosidade aparece na etapa final, quando o macarrão é misturado ao molho e levado para uma travessa com bastante muçarela.
O bacon, previamente preparado, entra como destaque na cobertura, garantindo crocância e um sabor marcante após a gratinação no forno. Para finalizar, folhas de manjericão dão frescor e deixam a apresentação ainda mais atrativa.
A combinação de ingredientes simples com um modo de preparo acessível explica por que a receita vem sendo apontada como uma alternativa prática à lasanha tradicional, com menos etapas e resultado igualmente satisfatório.
Ingredientes
- 1 pacote de penne
- 300g de presunto picado
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 lata de milho
- 1 lata de ervilha
- 300g de extrato de tomate
- 2 colheres (sopa) de shoyu
- Cebolinha a gosto
- Páprica a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Tempero Edu Guedes a gosto
- Orégano a gosto
- Molho de pimenta a gosto
- Muçarela a gosto
- Bacon em tiras (pré-frito por cerca de 4 minutos na airfryer)
- Manjericão fresco para decorar
Modo de preparo
- Cozinhe o penne em água fervente com sal até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, refogue o presunto com a cebola e o alho até dourar e liberar aroma. Acrescente o milho e a ervilha, misturando bem.
- Junte o extrato de tomate e o shoyu, adicionando um pouco de água se necessário para ajustar a consistência. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica, tempero Edu Guedes e orégano. Finalize com cebolinha picada e deixe o molho ferver por alguns minutos para apurar os sabores.
- Adicione o molho de pimenta e misture o macarrão ao molho. Transfira para uma travessa, cubra com muçarela e distribua o bacon pré-frito por cima. Polvilhe orégano e leve ao forno até gratinar.
Retire do forno, finalize com manjericão fresco e sirva ainda quente.
