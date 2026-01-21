Macarrão cremoso gratinado com presunto, bacon e queijo

Um vídeo publicado no Instagram pelo chef Gean (@uaiigean) tem chamado atenção nas redes sociais ao apresentar um macarrão de forno descrito como “mais gostoso que lasanha”.

Além do apelo visual, a receita conquistou seguidores por unir praticidade, ingredientes simples e um resultado cremoso e gratinado que lembra pratos mais elaborados, mas sem a complexidade do preparo.

No vídeo, o chef mostra o passo a passo de um macarrão feito com penne, molho encorpado e bastante queijo, ideal para quem busca uma refeição completa e fácil de preparar em casa.

A proposta é clara: entregar sabor marcante, textura cremosa e uma apresentação que impressiona tanto à mesa quanto nas redes sociais.

O preparo começa com o cozimento do macarrão, enquanto o molho ganha forma a partir de um refogado de presunto, cebola e alho, que cria a base aromática da receita. Milho e ervilha entram em seguida, trazendo leveza ao prato, enquanto o extrato de tomate garante um molho mais intenso e encorpado.

Um toque de shoyu ajuda a realçar os sabores, acompanhado de temperos como páprica, pimenta-do-reino, orégano e cebolinha.

A cremosidade aparece na etapa final, quando o macarrão é misturado ao molho e levado para uma travessa com bastante muçarela.

O bacon, previamente preparado, entra como destaque na cobertura, garantindo crocância e um sabor marcante após a gratinação no forno. Para finalizar, folhas de manjericão dão frescor e deixam a apresentação ainda mais atrativa.

A combinação de ingredientes simples com um modo de preparo acessível explica por que a receita vem sendo apontada como uma alternativa prática à lasanha tradicional, com menos etapas e resultado igualmente satisfatório.

Ingredientes

  • 1 pacote de penne
  • 300g de presunto picado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 lata de milho
  • 1 lata de ervilha
  • 300g de extrato de tomate
  • 2 colheres (sopa) de shoyu
  • Cebolinha a gosto
  • Páprica a gosto
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Tempero Edu Guedes a gosto
  • Orégano a gosto
  • Molho de pimenta a gosto
  • Muçarela a gosto
  • Bacon em tiras (pré-frito por cerca de 4 minutos na airfryer)
  • Manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

  1. Cozinhe o penne em água fervente com sal até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, refogue o presunto com a cebola e o alho até dourar e liberar aroma. Acrescente o milho e a ervilha, misturando bem.
  2. Junte o extrato de tomate e o shoyu, adicionando um pouco de água se necessário para ajustar a consistência. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica, tempero Edu Guedes e orégano. Finalize com cebolinha picada e deixe o molho ferver por alguns minutos para apurar os sabores.
  3. Adicione o molho de pimenta e misture o macarrão ao molho. Transfira para uma travessa, cubra com muçarela e distribua o bacon pré-frito por cima. Polvilhe orégano e leve ao forno até gratinar.

Retire do forno, finalize com manjericão fresco e sirva ainda quente.

 

