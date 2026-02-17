Por R$ 70 milhões, Neymar Pai adquire triplex de 1,8 mil m² com cinema privativo, 7 suítes e reforma milionária em São Paulo

Negociação encerra anos de tentativas de venda e coloca um dos maiores apartamentos do país sob novo comando no mercado de luxo paulistano

Gabriel Dias - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Um dos endereços mais chamativos de São Paulo acaba de ganhar um novo proprietário.

No final de 2025, Neymar Pai desembolsou cerca de R$ 70 milhões para adquirir uma cobertura tríplex de 1,8 mil metros quadrados no complexo Cidade Jardim — o imóvel antes já foi associado a Luciana Gimenez e a seu marido, Marcelo de Carvalho.

A negociação encerrou um ciclo iniciado em 2018, quando o apartamento foi colocado à venda após o fim do casamento do ex-casal.

Desde então, o imóvel passou por diferentes estratégias de comercialização e teve valores divulgados que chegaram à casa dos R$ 80 milhões, segundo publicações da época.

O tríplex foi projetado para oferecer conforto e privacidade. Entre os ambientes destacados estão cinema privativo, estúdio de música, adega e áreas voltadas ao bem-estar. Além disso, o imóvel conta com sete suítes.

Antes da entrega ao pai do jogador, o apartamento passou por uma reforma ampla, embora detalhes da obra não tenham sido divulgados. Também não foram apresentadas imagens atualizadas após a revitalização.

Localizado no Cidade Jardim, o imóvel integra um complexo conhecido pelo alto nível de segurança, discrição e oferta de serviços.

Até o momento, não foi informado se a cobertura será destinada à moradia ou fará parte de uma estratégia patrimonial do empresário.

