Por R$ 70 milhões, Neymar Pai adquire triplex de 1,8 mil m² com cinema privativo, 7 suítes e reforma milionária em São Paulo
Negociação encerra anos de tentativas de venda e coloca um dos maiores apartamentos do país sob novo comando no mercado de luxo paulistano
Um dos endereços mais chamativos de São Paulo acaba de ganhar um novo proprietário.
No final de 2025, Neymar Pai desembolsou cerca de R$ 70 milhões para adquirir uma cobertura tríplex de 1,8 mil metros quadrados no complexo Cidade Jardim — o imóvel antes já foi associado a Luciana Gimenez e a seu marido, Marcelo de Carvalho.
A negociação encerrou um ciclo iniciado em 2018, quando o apartamento foi colocado à venda após o fim do casamento do ex-casal.
Desde então, o imóvel passou por diferentes estratégias de comercialização e teve valores divulgados que chegaram à casa dos R$ 80 milhões, segundo publicações da época.
O tríplex foi projetado para oferecer conforto e privacidade. Entre os ambientes destacados estão cinema privativo, estúdio de música, adega e áreas voltadas ao bem-estar. Além disso, o imóvel conta com sete suítes.
Antes da entrega ao pai do jogador, o apartamento passou por uma reforma ampla, embora detalhes da obra não tenham sido divulgados. Também não foram apresentadas imagens atualizadas após a revitalização.
Localizado no Cidade Jardim, o imóvel integra um complexo conhecido pelo alto nível de segurança, discrição e oferta de serviços.
Até o momento, não foi informado se a cobertura será destinada à moradia ou fará parte de uma estratégia patrimonial do empresário.
