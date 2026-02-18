Márcio Corrêa decreta situação de emergência em Anápolis após constantes registros de queda de energia

Decreto tem validade de 30 dias e autoriza medidas urgentes para minimizar impactos causados por quedas de árvores e postes

Pedro Ribeiro - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) decretou situação de emergência em Anápolis após os constantes registros de quedas de árvores e postes que têm provocado interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da cidade.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (18) e tem validade de 30 dias, retroagindo ao período de 26 de janeiro a 24 de fevereiro de 2026, podendo ser prorrogada caso haja necessidade.

De acordo com o decreto, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e demais órgãos competentes estão autorizados a adotar medidas administrativas para minimizar os impactos.

Entre as ações previstas estão a mobilização de equipes para desobstrução de vias e o reforço na articulação com a concessionária responsável pelo serviço.

O texto também estabelece prioridade no atendimento a áreas essenciais, como unidades de saúde, escolas, assistência social, segurança pública, mobilidade urbana e abastecimento.

