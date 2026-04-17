Vereador por Goiânia, Fabrício Rosa é preso pela Polícia Militar

Parlamentar acompanhava manifestação do MST quando foi detido por desacato

Lara Duarte - 17 de abril de 2026

Caso ocorreu em Santa Helena de Goiás. (Imagem: Captura de tela/Reprodução)

O vereador por Goiânia Fabrício Rosa (PT) foi preso na manhã desta sexta-feira (17), em Santa Helena de Goiás, durante uma manifestação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Segundo ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), a detenção ocorreu após o parlamentar tentar passar por uma rodovia bloqueada e proferir falas consideradas desacato à corporação.

Além dele, também foi detido Leandro de Almeida Costa, integrante da coordenação nacional do MST.

A equipe do vereador, no entanto, afirma que não houve desacato e acusa os policiais de uso de força excessiva durante a abordagem.

Em nota à imprensa, a assessoria afirma que imagens do momento não indicam irregularidade na conduta do parlamentar.

O comunicado também relata que Fabrício Rosa sofreu lesões durante a ação e questiona a ordem de prisão.

O Portal 6 solicitou posicionamento da PM, mas não houve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!