Vereador Fabrício Rosa é solto após prestar depoimento

Também recebeu liberdade o coordenador nacional do MST que havia sido preso junto ao parlamentar

Ícaro Gonçalves - 17 de abril de 2026

(Imagens: Captura de tela/Instagram)

Fabrício Rosa (PT), vereador de Goiânia preso pela Polícia Militar de Goiás (PM) durante manifestação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi liberado na tarde desta sexta-feira (17).

Segundo comunicado da assessoria do parlamentar, a soltura ocorreu por volta das 13h, após Fabrício prestar depoimento na Delegacia de Santa Helena de Goiás.

Também recebeu liberdade o coordenador nacional do MST, Leandro de Almeida Costa, que havia sido preso junto ao vereador.

Depois do depoimento, ambos seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) do município de Rio Verde, para exame de corpo de delito. Em imagens divulgadas pelas redes sociais, Fabrício Rosa mostrou hematomas nas costas que recebeu em meio a confusão.

Como noticiado pelo Portal 6, a prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, em Santa Helena de Goiás, durante uma manifestação do MST.

Segundo ocorrência registrada pela PM, a detenção ocorreu após o parlamentar tentar passar por uma rodovia bloqueada e proferir falas consideradas desacato à corporação.

A equipe do vereador afirma que não houve desacato e acusa os policiais de uso de força excessiva durante a abordagem. A PM, por outro lado, nega a violência.

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