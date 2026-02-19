Curso ministrado por Pedro Sahium em Anápolis explica como religiões moldaram sociedades modernas; veja como se inscrever

Serão disponibilizadas 40 vagas, com aulas todas as quartas-feiras a partir do dia 25 de fevereiro

Ícaro Gonçalves - 19 de fevereiro de 2026

Como as grandes religiões do mundo foram fundadas e como se tornaram a base da organização das sociedades contemporâneas? Essa e outras questões foram a inspiração para Pedro Sahium lançar o mais novo curso de estudos da religião de Anápolis.

Chamado Religião e Modernidade, o curso de extensão terá início na próxima quarta-feira (25), com aulas presenciais no Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas, da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Professor doutor da UEG, ex-prefeito de Anápolis e colunista do Portal 6, Pedro Sahium conta que as aulas devem focar no período Axial da humanidade, quando as grandes religiões monoteístas foram fundadas.

“Vamos nos aprofundar na abordagem das religiões como conjuntos de símbolos que conferem sentido, significado, identidade e poder aos indivíduos”, disse à reportagem.

Questionado sobre os espaços que as religiões têm ocupados no Brasil atual, Sahium é categórico: “As sociedades, por meio das religiões, se manifestam ferozmente contra o pensamento Iluminista”.

“No começo da era Moderna, acreditava-se que as sociedades consolidariam o processo de secularização, com a diminuição das influências religiosas em detrimento de uma visão de mundo mais racional e científica. O que vemos hoje é justamente o contrário”, comenta o professor.

Para o curso, serão disponibilizadas 40 vagas. A aula inaugural contará com palestra do Prof. Dr Eduardo Quadros, docente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) no curso de História das religiões.

A previsão é que as aulas ocorram todas as quartas-feiras a partir do dia 25 de fevereiro, das 14h às 16h30. A carga horária total será de 60 horas.

O Câmpus de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG fica na Av. Juscelino Kubitschek, n. 146, Jundiaí. Interessados devem preencher um formulário de inscrição clicando aqui.

