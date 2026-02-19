Espada milenar da Idade do Bronze Média é encontrada e surpreende arqueólogos pela conservação
Descoberta recente revela detalhes técnicos inesperados preservados pelo tempo milenar
Uma escavação arqueológica realizada em 2023 na cidade de Nördlingen, no Sudoeste da Alemanha, revelou um artefato que rapidamente chamou a atenção da comunidade científica europeia: uma espada datada de aproximadamente 3.400 anos, pertencente à Idade do Bronze Média.
O objeto foi encontrado em uma sepultura na região histórica da Suábia e integra o seleto grupo das chamadas espadas octogonais, tipologia rara concentrada no sul da Alemanha.
O nível de preservação, considerado excepcional, motivou análises aprofundadas conduzidas pelo Escritório Estatal da Baviera para a Preservação de Monumentos.
Para investigar a composição e o processo de fabricação da peça sem comprometer sua integridade, os pesquisadores recorreram a técnicas não destrutivas de alta precisão.
No Helmholtz-Zentrum Berlin, a espada passou por tomografia computadorizada de alta resolução e difração de raios X, permitindo mapear sua estrutura interna e identificar padrões de forjamento.
Já no síncrotron BESSY II, foram realizados exames de espectroscopia de fluorescência de raios X, técnica capaz de determinar a composição química do metal com grande detalhamento.
As análises confirmaram tratar-se de uma liga de bronze com traços específicos que ajudam a rastrear sua origem geográfica.
Os exames revelaram que a lâmina se prolonga em forma de espiga até o interior do cabo, fixada por rebites, um indicativo de técnica metalúrgica avançada para a época.
Marcas microscópicas de ferramentas também foram identificadas, sugerindo etapas sucessivas de fundição, forja e acabamento refinado. Outro achado relevante foi a presença de incrustações metálicas nos sulcos geométricos do pomo.
Embora inicialmente se cogitasse o uso predominante de estanho, as análises demonstraram que os elementos decorativos são compostos majoritariamente por fios de cobre, com pequenas quantidades de estanho e chumbo associadas à liga principal.
Além da composição, os pesquisadores mapearam tensões residuais no metal, o que permitiu reconstituir parte da cadeia produtiva da arma.
Os resultados preliminares indicam que a espada provavelmente foi fabricada no sul da Alemanha, região que funcionava como importante centro de produção e distribuição de armamentos durante a Idade do Bronze.
Estudos arqueometalúrgicos anteriores já apontavam para redes comerciais complexas na Europa Central nesse período, envolvendo intercâmbio de matérias-primas e tecnologias.
O estado de conservação surpreendeu especialistas porque partes da lâmina ainda apresentam brilho metálico, e o fio permanece praticamente intacto, condição rara para objetos enterrados por mais de três milênios.
Segundo relatórios divulgados pelas instituições alemãs de preservação patrimonial e repercutidos por portais especializados como o Archaeology News, a descoberta reforça o alto nível técnico alcançado por artesãos da Idade do Bronze Média.
Mais do que um artefato militar, a espada representa evidência concreta de conhecimento metalúrgico sofisticado, redes de circulação regional e práticas funerárias complexas na Europa pré-histórica.
Confira algumas curiosidades sobre a forja deste artefato:
