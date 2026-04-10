A palavra mais longa do português tem 46 letras, é pouco conhecida e quase impronunciável
Termo técnico descreve uma doença pulmonar e entrou oficialmente no dicionário no início dos anos 2000
A língua portuguesa chama atenção pela riqueza de vocabulário e pela complexidade de alguns termos. Entre eles, um se destaca pelo tamanho e pela dificuldade de pronúncia: pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.
Embora muita gente diga que a palavra tem 46 letras, ela possui, na verdade, 44 letras e ocupa o posto de mais longa do idioma português.
O que a palavra significa
O termo descreve uma condição médica específica.
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Ele se refere a uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas extremamente finas de cinzas vulcânicas.
Além disso, o conceito está ligado à pneumoconiose, uma enfermidade associada à exposição prolongada a poeiras minerais.
Origem curiosa do termo
Apesar de estar presente no português, o termo surgiu originalmente na língua inglesa.
Pesquisadores criaram a palavra com o objetivo de formar um dos maiores vocábulos possíveis.
Depois disso, o português incorporou o termo, mantendo a mesma estrutura.
Quando passou a fazer parte do idioma
O dicionário Houaiss incluiu a palavra oficialmente em 2001.
Desde então, ela integra o vocabulário formal da língua portuguesa.
Assim, ganhou reconhecimento linguístico, mesmo com uso restrito.
Por que é tão difícil de pronunciar
O tamanho da palavra exige atenção e ritmo na fala.
Por isso, a divisão silábica facilita a leitura:
pneu-mo-ul-tra-mi-cros-co-pi-cos-si-li-co-vul-ca-no-co-ni-ó-ti-co
Ainda assim, a pronúncia continua sendo desafiadora para a maioria das pessoas.
Outras palavras longas do português
Além desse termo, o idioma possui outros exemplos extensos.
Por exemplo:
- anticonstitucionalissimamente (29 letras)
- oftalmotorrinolaringologista (28 letras)
- hipopotomonstrosesquipedaliofobia (33 letras)
- eletroencefalografista (22 letras)
Dessa forma, o português apresenta uma variedade de palavras longas, principalmente em áreas técnicas.
Por que essas palavras existem
Em geral, termos longos surgem em campos como medicina, ciência e direito.
Além disso, algumas palavras aparecem por curiosidade linguística ou até por brincadeiras com o idioma.
Por isso, elas raramente aparecem no dia a dia, mas continuam despertando interesse.
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