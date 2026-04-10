A palavra mais longa do português tem 46 letras, é pouco conhecida e quase impronunciável

Termo técnico descreve uma doença pulmonar e entrou oficialmente no dicionário no início dos anos 2000

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

A língua portuguesa chama atenção pela riqueza de vocabulário e pela complexidade de alguns termos. Entre eles, um se destaca pelo tamanho e pela dificuldade de pronúncia: pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.

Embora muita gente diga que a palavra tem 46 letras, ela possui, na verdade, 44 letras e ocupa o posto de mais longa do idioma português.

O que a palavra significa

O termo descreve uma condição médica específica.

Ele se refere a uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas extremamente finas de cinzas vulcânicas.

Além disso, o conceito está ligado à pneumoconiose, uma enfermidade associada à exposição prolongada a poeiras minerais.

Origem curiosa do termo

Apesar de estar presente no português, o termo surgiu originalmente na língua inglesa.

Pesquisadores criaram a palavra com o objetivo de formar um dos maiores vocábulos possíveis.

Depois disso, o português incorporou o termo, mantendo a mesma estrutura.

Quando passou a fazer parte do idioma

O dicionário Houaiss incluiu a palavra oficialmente em 2001.

Desde então, ela integra o vocabulário formal da língua portuguesa.

Assim, ganhou reconhecimento linguístico, mesmo com uso restrito.

Por que é tão difícil de pronunciar

O tamanho da palavra exige atenção e ritmo na fala.

Por isso, a divisão silábica facilita a leitura:

pneu-mo-ul-tra-mi-cros-co-pi-cos-si-li-co-vul-ca-no-co-ni-ó-ti-co

Ainda assim, a pronúncia continua sendo desafiadora para a maioria das pessoas.

Outras palavras longas do português

Além desse termo, o idioma possui outros exemplos extensos.

Por exemplo:

anticonstitucionalissimamente (29 letras)

oftalmotorrinolaringologista (28 letras)

hipopotomonstrosesquipedaliofobia (33 letras)

eletroencefalografista (22 letras)

Dessa forma, o português apresenta uma variedade de palavras longas, principalmente em áreas técnicas.

Por que essas palavras existem

Em geral, termos longos surgem em campos como medicina, ciência e direito.

Além disso, algumas palavras aparecem por curiosidade linguística ou até por brincadeiras com o idioma.

Por isso, elas raramente aparecem no dia a dia, mas continuam despertando interesse.

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