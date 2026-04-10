Empresário do agro morto duas semanas após noivado é sepultado em Goiânia sob forte comoção

Gerente da fazenda encontrou o cropo caído e acionou os familiares, mas quando socorro chegou, já era tarde

Davi Galvão - 10 de abril de 2026

Morte do empresário do agro ainda é envolta em mistério. (Foto: Redes Sociais)

A morte do empresário e produtor rural Guilherme Pedroza, de 31 anos, causou profunda comoção em Gurupi e ainda segue um mistério para a comunidade local.

O corpo do homem, que atuava no agronegócio e era formado em engenharia civil, foi localizado na tarde da última terça-feira (07), em uma propriedade na zona rural do município, no sul do Tocantins.

Proprietário de terras na região, Guilherme havia celebrado o noivado apenas duas semanas antes da fatalidade.

O falecimento precoce mobilizou o setor do agronegócio e amigos próximos, que destacaram o perfil trabalhador do engenheiro. O velório ocorreu na quarta-feira (8), no Cerimonial Santo Antônio, em Gurupi.

Logo após a cerimônia local, o corpo do empresário foi transladado para Goiânia (GO), onde foi realizado o sepultamento.

Mistério

Até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente as causas do óbito, o que mantém o caso cercado de dúvidas.

O gerente da fazenda encontrou o empresário caído e alertou os familiares. De Palmas, a mãe de Guilherme acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas apenas constataram que ele já não apresentava sinais vitais ao chegarem ao local.

Embora existam suspeitas preliminares de um possível mal súbito, como um infarto, apenas os exames periciais poderão determinar o que de fato ocorreu.

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