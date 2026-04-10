6 profissões que permitem se aposentar antes do tempo para trabalhadores CLT, segundo recrutadores

Riscos severos à saúde permitem que cidadãos encerrem suas jornadas laborais de forma antecipada

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A legislação previdenciária brasileira, consolidada pela Lei 8.213/91 e atualizada pela Reforma da Previdência de 2019, mantém um olhar diferenciado para quem atua sob condições que prejudicam a saúde ou a integridade física.

Em 2026, a chamada Aposentadoria Especial continua sendo um pilar fundamental para trabalhadores da iniciativa privada (CLT) que enfrentam agentes nocivos.

Diferente das regras comuns que exigem idades elevadas, essas categorias podem conquistar o benefício com apenas 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo da gravidade da exposição, visando compensar o desgaste biológico acelerado.

O funcionamento desse benefício baseia-se na comprovação técnica da exposição por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do LTCAT.

Recentemente, decisões do STJ e orientações do INSS reforçaram a necessidade de monitoramento constante desses ambientes, garantindo que o tempo de serviço seja convertido de forma justa.

6 profissões que permitem se aposentar antes do tempo para trabalhadores CLT

1. Britador

Este profissional atua na linha de frente do processamento de minérios, operando maquinário para a quebra de rochas. O direito à antecipação ocorre devido à exposição crítica à sílica (poeira mineral), que pode causar doenças pulmonares graves, além do ruído excessivo e vibrações de corpo inteiro que comprometem a saúde a longo prazo.

2. Carregador de rochas

Responsável pelo transporte manual ou mecânico de materiais brutos dentro das galerias. A profissão exige esforço físico extremo em ambientes confinados, onde a ventilação é limitada e o risco de desabamentos é constante, justificando a proteção previdenciária precoce.

3. Cavouqueiro de escavações

É o operário que realiza a abertura de frentes de trabalho por meio de escavações manuais ou com ferramentas pneumáticas. Por estar em contato direto com a rocha virgem e possíveis gases tóxicos liberados durante a perfuração, sua integridade física é considerada em constante ameaça.

4. Choqueiro de minas

Especialista na segurança estrutural das minas, o choqueiro aplica revestimentos ou reforços em tetos e paredes para evitar desmoronamentos. O perigo iminente de acidentes fatais e a pressão atmosférica atípica do subsolo são os fatores que validam sua aposentadoria acelerada.

5. Mineiro de subsolo

Atua diretamente na extração mineral em profundidade. É uma das categorias com maior desgaste no Brasil, enfrentando falta de luz solar, umidade elevada e agentes químicos. A legislação reconhece que 15 anos neste ambiente equivalem, em desgaste, a uma vida inteira de trabalho em escritórios.

6. Operador de britadeira

Utiliza equipamentos de percussão pesados para fragmentar camadas rochosas. O impacto constante das vibrações afeta o sistema circulatório e esquelético, enquanto o ruído de alta intensidade causa perda auditiva irreversível, enquadrando o trabalhador nos critérios de máxima periculosidade.

Para garantir o acesso à aposentadoria especial, o segurado precisa atestar o exercício de atividades em ambientes insalubres por um período mínimo de 15 anos, além de cumprir o requisito etário de 55 anos de idade.

A validação desse direito junto à Previdência Social depende estritamente de documentos comprobatórios, como o PPP e o LTCAT, que detalham tecnicamente o nível de exposição aos riscos e agentes prejudiciais à saúde durante a jornada laboral.

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