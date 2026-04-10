Parece barato, mas não é: quanto custa levantar uma casa de 2 quartos em 2026 e o que encarece a obra sem você perceber

Valores variam conforme materiais, mão de obra e acabamento, mas planejamento pode evitar gastos extras e surpresas

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Levantar uma casa simples de dois quartos é o sonho de muitas famílias brasileiras. No entanto, antes de iniciar a obra, é essencial entender que o custo final pode variar bastante, muitas vezes mais do que o esperado.

Isso acontece porque fatores como localização, tipo de terreno, escolha de materiais e até o padrão de acabamento influenciam diretamente no orçamento. Sem planejamento, o que parecia acessível pode rapidamente sair do controle.

O que mais pesa no custo da construção?

Entre os principais gastos, três etapas se destacam: fundação, mão de obra e acabamento. A fundação, por exemplo, pode custar entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, dependendo do tipo de solo e da estrutura necessária.

Já a mão de obra costuma representar de 30% a 40% do valor total da obra, podendo variar entre R$ 15 mil e R$ 40 mil. Profissionais qualificados podem custar mais, mas ajudam a evitar retrabalho e prejuízos futuros.

O acabamento é outro fator decisivo. Itens como pisos, pintura, portas e telhado podem elevar o custo entre R$ 20 mil e R$ 60 mil, dependendo da qualidade escolhida.

Como economizar sem perder qualidade?

Apesar dos custos elevados, é possível economizar com estratégia. Comprar materiais em maior quantidade, pesquisar fornecedores e optar por itens com bom custo-benefício são medidas eficazes.

Além disso, especialistas recomendam reservar entre 10% e 15% do orçamento para imprevistos. Acompanhar a obra de perto também evita desperdícios e garante que tudo saia conforme o planejado.

Com organização e escolhas inteligentes, construir uma casa simples pode ser mais viável e menos assustador do que parece.

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