Nova megaloja da Havan não terá a famosa Estátua da Liberdade e esta é a razão

Projeto no Centro Histórico de Blumenau foi adaptado para respeitar regras do patrimônio cultural e integração arquitetônica

Gabriel Yuri Souto - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A nova megaloja da Havan que está em construção no Centro Histórico de Blumenau não terá a famosa Estátua da Liberdade, um dos principais símbolos da rede varejista.

A decisão ocorre porque o projeto precisou se adaptar às exigências urbanísticas e ao conjunto arquitetônico histórico da região.

Diferente do padrão tradicional da empresa, o empreendimento também deixou de lado a fachada temática inspirada na “Casa Branca”.

Assim, a proposta busca integração visual com o entorno histórico da cidade, seguindo orientações técnicas e regras de preservação patrimonial.

Projeto recebeu aval de órgãos de patrimônio

O projeto da nova megaloja da Havan passou por análise do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Edificado (Cope).

Além disso, a iniciativa recebeu pareceres técnicos favoráveis da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Dessa forma, os ajustes no visual da loja ocorreram para garantir compatibilidade com o Centro Histórico de Blumenau. Como resultado, a unidade não contará com elementos visuais considerados característicos da marca em outras cidades.

Estátua da Liberdade virou símbolo da rede Havan

A Estátua da Liberdade se consolidou ao longo dos anos como um dos maiores símbolos da Havan no Brasil. A ideia surgiu em 1995, quando um menino de sete anos sugeriu ao empresário Luciano Hang a instalação do monumento em frente a uma loja da rede em Brusque (SC).

Desde então, a empresa passou a replicar a estátua em diversas filiais pelo país. Atualmente, mais de 70 unidades contam com o monumento, o que faz do Brasil o país com maior número de Estátuas da Liberdade fora dos Estados Unidos.

O modelo padrão das estátuas possui cerca de 35 metros de altura. No entanto, a maior estrutura da rede fica em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, com aproximadamente 57 metros e mirante com elevador panorâmico, que se tornou ponto turístico local.

Instalação do monumento depende de regras urbanísticas

Apesar de ser um símbolo forte da marca, a Havan não instala a estátua em todas as lojas. A empresa considera fatores como espaço físico, legislação municipal e diretrizes urbanísticas antes de definir a presença do monumento.

No caso da unidade de Blumenau, as normas de preservação histórica influenciaram diretamente na decisão de não incluir a Estátua da Liberdade. Portanto, o projeto prioriza a harmonia arquitetônica com a área central da cidade.

Obras avançam e inauguração está prevista para 2026

As obras da nova megaloja da Havan avançam em ritmo acelerado, com estruturas de pré-moldado já erguidas e visíveis na região central. O fundador da rede, Luciano Hang, visitou recentemente o canteiro de obras e acompanhou o andamento da construção.

O investimento estimado no empreendimento é de cerca de R$ 80 milhões. Além disso, a expectativa da empresa é inaugurar a unidade até o fim de abril de 2026, dentro do plano de expansão nacional que prevê novas lojas e geração de empregos em diferentes estados.

