Pão da Páscoa: leve, fofinho e saboroso, uma receita fácil de fazer carregada de tradição

Tradicional no Norte de Portugal, o folar de carnes combina massa leve e recheio farto para renovar a mesa da Páscoa

Gabriel Yuri Souto - 03 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube/@adelaiderecipes)

Quem deseja inovar na mesa da Páscoa pode, antes de tudo, apostar em uma receita que carrega história e muito sabor. Nesse sentido, o folar de carnes, conhecido como o tradicional “Pão da Páscoa” do Norte de Portugal, combina uma massa leve e fofinha com um recheio rico. Assim, cria uma alternativa diferente para reunir a família.

A receita foi compartilhada pelo canal Adelaide Recipes, no perfil @adelaiderecipes. No entanto, no material divulgado, não há identificação do nome da pessoa responsável pela gravação. Por isso, o crédito fica atribuído ao próprio perfil.

Receita tradicional aposta em massa leve e recheio generoso

O preparo começa com uma base de 800 g de farinha, 8 g de fermento de padeiro seco e 50 ml de água morna. Em seguida, a receita incorpora 6 ovos, 50 ml de azeite, 100 ml de leite e 50 ml de banha derretida. Dessa forma, forma-se uma massa macia, leve e bastante saborosa.

Depois disso, a massa deve ser bem sovada e, posteriormente, precisa descansar para levedar. Assim, garante-se mais leveza e melhor estrutura ao pão. Além disso, antes de ir ao forno, utiliza-se farinha para polvilhar, o que ajuda a criar a crosta rústica característica do folar.

Já o recheio leva 150 g de presunto em cubos, 150 g de chouriço em rodelas e 150 g de salpicão em fatias. Dessa maneira, os ingredientes distribuem sabor por toda a massa e, ao mesmo tempo, reforçam o perfil marcante da receita.

Folar de carnes é opção diferente para a Páscoa

Após montar o pão com o recheio, leve ao forno por cerca de 25 minutos. Enquanto isso, o aroma já começa a tomar conta do ambiente, o que reforça o apelo da receita. O tempo total de preparo gira em torno de 1 hora, além do período necessário para a massa crescer.

Por fim, o resultado é um pão dourado por fora, macio por dentro e com recheio generoso. Por isso, o folar de carnes se destaca como uma alternativa ideal para quem quer sair do tradicional nesta Páscoa e, ainda assim, manter o clima de celebração à mesa.

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