Crianças internadas na UTI do Hecad ganham dia especial com ensaio fotográfico de Páscoa, em Goiânia

Ação transforma a rotina da unidade em momentos de alegria e diversão para crianças e familiares

Ícaro Gonçalves - 03 de abril de 2026

Paciente Jady Gouveia foi uma das participantes do ensaio (Foto: Divulgação/Hecad)

Com a proximidade da Páscoa, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) resolveu trazer um momento de alegria para crianças internadas na UTI da unidade hospitalar, em Goiânia.

A ideia foi promover um ensaio fotográfico temático de Páscoa, em meio a uma pausa divertida e acolhedora na rotina hospitalar.

O espaço foi decorado com fantasias de coelhos, ovos coloridos e outros elementos da data. As crianças puderam interagir com os cenários junto com seus familiares, tornando a experiência ainda mais afetiva.

O objetivo da ação não foi apenas comemorar a Páscoa, mas também criar memórias positivas para os pequenos pacientes.

Para Elaine Lima, mãe da paciente Jady Gouveia, a iniciativa trouxe alívio e esperança, em meio à dificuldade vivida com a internação.

“Eu me sinto mais acolhida, percebo a dedicação dos profissionais e o cuidado que eles têm com a minha filha. Isso muda totalmente o tratamento, deixa o ambiente mais leve e nos ajuda a enfrentar tudo com outros olhos”, destacou.

Segundo a supervisora Eliene Rosa, a humanização é uma parte essencial do trabalho do Hecad. “Sabemos que o ambiente de UTI pode ser desafiador para pacientes e familiares, por isso buscamos criar momentos que tragam leveza e acolhimento”, explicou.

Além das fotos, a programação de Páscoa incluiu apresentações teatrais do Centro Cultural e Social OASIS e atividades recreativas. O hospital reforça que esses momentos buscam oferecer cuidado completo, não só no tratamento, mas também no bem-estar emocional.

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