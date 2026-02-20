Divino Antônio confirma que vai deixar Secretaria de Esportes e retornar à Câmara de Anápolis

Vereador reassume mandato a partir de março e altera cenário após vacância aberta no Legislativo

Pedro Ribeiro - 20 de fevereiro de 2026

O vereador licenciado Divino Antônio (PSD) confirmou que reassumirá o mandato na Câmara Municipal de Anápolis a partir do dia 09 de março. O anúncio foi feito durante entrevista à Rádio Manchester FM.

Com a decisão, ficam suspensas as articulações que indicavam a possível convocação do suplente Nilson Sousa para ocupar a vaga da legenda no Legislativo.

Desde a morte do vereador Carlim da Feira, no início do mês, o cenário político vinha sendo reavaliado dentro do PSD.

Divino estava afastado do cargo desde maio do ano passado, quando assumiu a Secretaria Municipal de Esportes, criada na atual gestão do prefeito Márcio Corrêa.

Durante o período de licença, a cadeira foi ocupada por Elias do Nana, então suplente, que se tornou titular após a vacância aberta com o falecimento de Carlim da Feira.

O parlamentar afirmou que a composição da Casa envolve articulação política do Executivo e disse que ainda não há definição sobre quem assumirá a pasta do Esporte após sua saída.

