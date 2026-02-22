Técnicos ensinam como economizar energia e dormir a noite inteira com o ar-condicionado ligado

Pequenos hábitos ajudam a equilibrar conforto térmico e economia na conta de luz

Gabriel Dias - 22 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/IStock)

Nada melhor do que dormir sob um quarto fresco em noites quentes. Mas, com o conforto térmico, surge uma dúvida inevitável: quanto isso realmente pesa na conta de energia?

Manter o ar-condicionado ligado durante toda a madrugada — cerca de oito horas por noite — pode representar um custo mensal considerável, dependendo do modelo do aparelho e do valor do quilowatt-hora (kWh) cobrado na sua região.

É importante lembrar que esse é apenas um cálculo médio. Aparelhos mais potentes ou com tecnologia mais antiga tendem a consumir mais energia por hora.

Já modelos com melhor eficiência energética conseguem manter a temperatura com menor esforço e menor impacto financeiro.

Algumas mudanças simples de hábito podem ajudar a manter o ambiente agradável sem aumentar demais a conta de energia.

Ajustar a temperatura para uma faixa entre 23 °C e 25 °C evita que o aparelho trabalhe em potência máxima durante toda a madrugada.

Utilizar a função “sleep”, quando disponível, também é uma estratégia eficiente, já que ela reduz gradualmente a intensidade do funcionamento ao longo da noite.

Além disso, manter portas e janelas fechadas enquanto o ar-condicionado estiver ligado impede a troca de ar com o ambiente externo, diminuindo o esforço do equipamento.

A limpeza regular dos filtros também é fundamental, pois garante melhor circulação de ar e evita que o aparelho consuma mais energia do que o necessário.

No fim das contas, dormir com o ar-condicionado ligado não é um luxo inacessível — mas exige planejamento.

Conhecer o consumo do seu aparelho e adotar práticas eficientes pode transformar conforto em economia, sem surpresas desagradáveis na fatura do mês seguinte.

